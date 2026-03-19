Google Maps va bientôt considérablement faciliter le partage de localisation grâce à ce changement subtil

Pour partager sa position à des proches, il existe plusieurs méthodes. Vous pouvez passer par une application de messagerie, ou directement via Google Maps. Mais la solution proposée par la célèbre application GPS n’est pas la plus efficace, alors le géant de la tech s’attèle à faciliter l’accès à cette option bien pratique.

Google Maps
Crédits : 123RF

L’omniprésence des smartphones a au moins un avantage. Elle permet aux gens de se retrouver plus facilement grâce à une fonctionnalité en particulier – à savoir le partage de localisation. Il semble par ailleurs que ce soit une option qui tient particulièrement à cœur à Google, qui s’efforce à la rendre bien plus pratique et ce dans plusieurs de ses applications phares.

Récemment, on vous informait que Google Messages allait bientôt introduire le partage de localisation en temps réel. Mais ce n’est pas la seule application de la firme de Mountain View qui le permet : Google Maps également. Sauf que le processus n’est pas le plus rapide, ni le plus intuitif. C’est pourquoi le géant de la tech teste un moyen plus efficace pour partager votre position avec vos proches.

Lire aussi – Google Maps : la navigation à vélo sera bientôt plus personnalisée

Google Maps va rendre le partage de localisation bien plus simple, et pas seulement

Actuellement, pour partager votre position via Google Maps, il faut :

  • Appuyer sur le point bleu sur la carte qui indique votre position
  • Sélectionner Partager ma position
  • Choisir la durée du partage de votre position en temps réel
  • Sélectionner l’un des contacts suggérés ou en choisir un autre ou une autre option de partage
Google Maps partage position
Crédits : Phonandroid

Ce n’est ni la méthode la plus intuitive, ni la plus rapide. Google pourrait bientôt y remédier en introduisant un nouveau bouton d’action flottant sur l’écran principal de l’application – il supprime ainsi l’étape intermédiaire d’appui sur le point bleu. Cette option n’est pas encore active, mais nos confrères d’Android Authority l’ont repérée en cours de développement dans la version 11.12.03 de Google Maps.

Ce bouton serait placé au-dessus de l’icône boussole et prendrait la forme d’une icône de partage superposée à un pointeur de localisation. Il apparaîtrait après un appui sur la boussole ou un zoom sur votre position et disparaîtrait automatiquement lors d’une exploration de la carte.

Google Maps partage position
Crédits : Phonandroid (à gauche) / Android Authority (à droite)

Mais ce nouveau bouton n’est pas le seul changement d’interface que Google teste au sein Maps : le menu de navigation (disponible en tirant vers le haut la petite poignée en bas de l’écran) fait également l’objet de quelques modifications. D’abord, les options qu’il contient ne sont plus présentées sous forme de liste mais sous la forme d’une grille aux icônes plus imposantes. Ensuite, les options « Trafic sur la carte » et « Images satellite » ont été reléguées à l’onglet Paramètres.

Google Maps partage position
Crédits : Phonandroid (à gauche) / Android Authority (à droite)

Pour le moment, ces ajustements sont seulement en cours de développement – en témoigne l’absence de l’option Partager ma progression du menu de navigation revisité – et rien ne garantit qu’ils seront déployés tels quels – ni qu’ils le seront un jour.


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