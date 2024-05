Google Pixel 8a : pourquoi sa caméra déçoit par rapport au Pixel 8

Le score DXOMark évalue la qualité des appareils photo de smartphones en se basant sur divers critères. Le Google Pixel 8a, bien qu'équipé de fonctionnalités avancées, montre des résultats mitigés face à ses concurrents selon cette analyse.

La photographie sur smartphone est un domaine de plus en plus compétitif. Les fabricants rivalisent d'ingéniosité pour offrir des performances toujours plus avancées. DXOMark est un indicateur clé de cette qualité en évaluant des aspects tels que la réactivité de la caméra et la précision des couleurs. Jusqu'à récemment, le Magic6 Pro dominait le classement grâce à ses capacités avancées en photographie. Aujourd'hui, le Huawei Pura 70 Ultra est devenu le nouveau roi de la photo avec un score impressionnant de 163 points, surpassant ainsi tous ses concurrents.

Cette compétition intense met en perspective les performances des nouveaux modèles comme le smartphone milieu de gamme Google Pixel 8a. Équipé de deux caméras arrière, le Pixel 8a dispose d'une principale de 64 MP avec ouverture f/1.9 et stabilisation optique. Il possède également un angle ultra grand de 13 MP avec un champ de vision de 120°. Et pourtant, il n’a obtenu qu'un score de 136 points dans l'analyse de DXOMark. Bien que surpassant le Samsung Galaxy S24, il reste en dessous du Pixel 8 et de ses 148 points.

Le Pixel 8a pêche pas son manque de l'objectif

Le Pixel 8a se distingue pourtant par une exposition automatique précise. Ses photos sont contrastées et détaillées, il possède un autofocus vidéo fiable et une balance des blancs précise qui offre une reproduction naturelle des couleurs. Toutefois, DXOMark note des défauts dans la restitution des tons de peau en intérieur, des déviations de l'autofocus lors de prises de vue successives, des problèmes dans l'effet de flou artistique (bokeh) et des défauts visibles dans les enregistrements vidéo.

Ces résultats nous montrent les limites du Pixel 8a comparé à des modèles plus onéreux. Les défauts les plus marquants incluent un bruit d'image élevé dans les vidéos et l'absence d’un téléobjectif, ce qui entraîne des points de pénalité significatifs. Ces observations montrent que, bien qu’il soit performant pour sa catégorie de prix, il est encore loin de rivaliser avec les flagships.