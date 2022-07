Google Keep : transférer des images vers une autre appli Android devient un jeu d’enfant

La version Android de Google Keep permet désormais de glisser-déposer des images vers d'autres applications en toute simplicité. Ce nouveauté s'inscrit dans la volonté de Google d'optimiser le multitâche sur Android, comme ce fut annoncé lors de la Google I/O 2022.

Ce 11 mai 2022, Google a tenu sa nouvelle conférence Google I/O 2022. L'occasion pour le constructeur de dévoiler plusieurs produits inédits, comme le Pixel 6a, son nouveau smartphone de milieu de gamme, ou encore le Pixel 7, son futur appareil premium. La Pixel Watch, la dernière montre connectée de la firme de Mountain View, était également sur le devant de la scène.

Bien entendu, Android 13 était au centre des annonces. Le constructeur en a profité pour officialiser le lancement de la première bêta publique de son prochain OS. En début juin 2022, nous étions déjà à la 3e version bêta. L'occasion pour les utilisateurs de découvrir les différentes améliorations apportées par Android 13 au niveau du mode multifenêtre, des interactions avec la barre des tâches ou encore avec la diffusion des médias.

Concernant le multitâche, Google avait annoncé lors de la Google I/O plusieurs optimisations à venir sur ses principales applications. La compagnie commence à joindre les actes à la parole, puisqu'il est désormais possible de glisser des images depuis Google Keep pour Android vers d'autres applis.

Google Keep prend en charge le glisser-déposer sur Android

Pour ce faire, il suffira d'ouvrir Google Keep et une autre application comme Gmail par exemple en mode multitâche. Si vos notes contiennent des images, appuyez-dessus quelques instants jusqu'à ce qu'elle soient sélectionnées, puis basculez-les sur la fenêtre de l'autre application. Cette fonctionnalité a été intégrée avec la mise à jour 5.22.242.00.90 de Google Keep sur Android. Nos confrères du site 9To5Google affirment avoir testé cette fonctionnalité sur une tablette Android 12 et plusieurs smartphones Pixel.

Google avait d'ailleurs fait la démonstration de cette fonctionnalité avec Google Photos lors de la conférence Google I/O 2022 avec Google Photo. Notez en revanche qu'il n'est toujours pas possible de glisser des pièces jointes de Gmail vers d'autres application. Mais il y a fort à parier que cette fonctionnalité arrivera prochainement sur la messagerie de Google. Pour rappel, Google Drive permet depuis peu d'utiliser des raccourcis clavier pour naviguer plus facilement. Les utilisateurs peuvent donc copier, couper et coller leurs fichiers, plutôt que de procéder à de longs et fastidieux glisser-déposer.