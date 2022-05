Google facilite enfin le partage de fichiers sur Android

Android va grandement faciliter le partage des fichiers entre différents terminaux. Google a en effet simplifié l’opération dans sa mise à jour de mai. Plus besoin désormais d’approuver chaque fichier partagé par Nearby Share. Une amélioration mineure, mais vraiment pratique pour l’utilisateur.

Chaque mois, Google met à jour son système Android, via le Play Store et les Services. Cela concerne les téléphones, mais aussi les tablettes et tout terminal embarquant l’OS. Le mois de mai 2022 ne fait pas exception à la règle et on peut aujourd’hui découvrir le patch note.

Ces changements sont habituellement mineurs, agissant en coulisses pour faciliter la vie de l’utilisateur. Toutefois, il arrive parfois que quelques petites modifications visibles apparaissent, ce qui est le cas ce mois-ci. Le partage des fichiers entre les différents terminaux a été facilité.

Google facilite le partage de fichiers entre les smartphones Android

Il est possible de partager facilement des fichiers d’un smartphone à un autre via Nearby Share. Avec ce nouveau patch, la communication sera encore plus simple sur deux terminaux partageant le même compte Google.

Si l’utilisateur veut partager des fichiers d’un de ses terminaux à un autre, il doit tous les approuver individuellement. C’est maintenant terminé. L’utilisation se rapproche désormais de celui d’Apple AirDrop, souvent salué pour sa simplicité. C’est un changement mineur qui ne sera remarqué que par une poignée d’utilisateurs dans un premier temps, mais qui est tout de même intéressant à noter. En plus de cette amélioration, Google a apporté un redesign de son application Google Help, qui s’adapte désormais avec le design Material You d’Android 12. Là encore, c’est une modification mineure.

Ces changements arrivent dans les versions v22.15 et v30.3 des Google Play Services et du Play Store. Le tout devrait se télécharger automatiquement sur votre smartphone dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Cette mise à jour apporte principalement des corrections de bugs afin d’améliorer la stabilité et la performance de vos terminaux. Les téléchargements et les installations via le Play Store ont aussi été améliorés pour être plus rapides. Dernier point important : la sécurité de vos données a également été renforcée.