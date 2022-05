Google présente enfin la Pixel Watch, une montre “premium” sous Wear OS 3

On n'y croyait plus, et pourtant il l'a fait : lors de sa conférence Google I/O, Google a enfin dévoilé sa propre montre connectée, la Pixel Watch. L'entreprise fait son entrée sur le marché des smartwatches avec un produit premium.

Certes, les rumeurs ont afflué ces derniers mois concernant la Pixel Watch, mais rien ne laissait vraiment envisager une présentation lors de la Google I/O. Malgré tout, Google a profité de quelques minutes à la fin de sa toute première conférence pour dévoiler sa future montre connectée.

Bien que largement reconnaissable face à la concurrence, la montre mise sur la sobriété. La Pixel Watch profite d'un design circulaire et bombé en sa surface. Et comme toute smartwatch qui se respecte, il est possible de changer le bracelet. Notez que l'accessoire est constitué d'acier inoxydable recyclé. Enfin, la montre sera également disponible en version cellulaire, ce qui vous évitera de devoir constamment la lier à votre smartphone.

Google dévoile la Pixel Watch, une montre qui palpite sous Wear OS 3

La Pixel Watch fonctionne sous Wear OS 3 que Google promet d'améliorer et d'adapter à la montre. Elle intègre par défaut toutes les applications natives Google, à commencer par Google Maps et Google Assistant. On y trouve également des applications nouvellement portées sur Wear OS, comme Google Wallet et Google Home. Les utilisateurs de la montre auront également la possibilité de faire appel à Emergercy SOS. Cette application les aidera à prévenir un proche et contacter les urgences en cas de problème.

Mais la nouveauté la plus notable reste sans conteste l'héritage de Fitbit, que Google a racheté pour 2,1 milliards de dollars (environ 2 milliards d'euros). Si vous utilisiez une ancienne montre de la marque, vous aurez la possibilité de récupérer votre compte et donc toutes vos données. Google a tout fait pour fusionner les atouts de Fitbit à son propre environnement. La montre profite des dernières avancées technologiques Fitbit, et notamment celles liées à la santé.

En revanche, une petite précision est de mise et elle est de taille : la montre nécessite d'être couplée à un smartphone sous Android 8.0 ou supérieur. En d'autres termes, il ne sera pas possible de l'utiliser avec un iPhone.

Si aucun tarif n'a pour le moment été donné, Google précise qu'il s'agit d'un accessoire “premium”. On ignore également quand la montre sera officiellement disponible, Google se contentant d'expliquer que “tous ces détails seront partagés dans les mois à venir”.