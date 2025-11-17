Google Tasks : cette nouveauté anti-procrastination débarque enfin, mais une option clé manque à l’appel

Google introduit une nouvelle fonctionnalité dans Tasks : les utilisateurs peuvent désormais définir une date butoir pour leurs tâches. Cependant, son intégration reste minimaliste et une fonctionnalité clé fait encore défaut.

Google Tasks est une application de productivité : elle permet à ceux qui le souhaitent de mieux s’organiser et de se créer des rappels. Toutefois, si on la compare avec des applications tierces qui ont le même but, elle fait quelque peu pâle figure puisqu’elle propose moins de fonctionnalités.

Mais Google Tasks pourrait rattraper une partie de son retard grâce à une fonctionnalité inédite : la possibilité pour les utilisateurs de déterminer des dates limites pour leurs tâches, afin d’éviter de repousser indéfiniment leur réalisation. En septembre, nous vous informions que Google pourrait bientôt déployer cette option et il semble que cette heure soit enfin arrivée. Mais il reste un « mais ».

Google Tasks prend enfin en charge les dates limites, mais il manque encore une fonction clé

La possibilité de configurer une date limite pour une tâche est une fonctionnalité attendue depuis longtemps. Selon nos confrères d’Android Authority, Google aurait amorcé son déploiement dans l’application Google Tasks pour Android. Le principe est simple : l’utilisateur peut déterminer, pour une tâche, une date d’échéance avant laquelle il est censé avoir réalisé l’activité.

Lors de leur analyse du code en septembre, nos confrères avaient découvert qu’il n’était pas possible de définir une date limite lors de la création d’une activité : il fallait d’abord la créer avant de pouvoir ajouter une date butoir. Si ce n’était pas la manière la plus intuitive de procéder, Google a amélioré ce paramètre – cette restriction étant, par ailleurs, peut-être due au stade précoce de développement de l’option – et il est désormais possible de déterminer une deadline dès la création de la tâche.

Si cette nouveauté est une bonne nouvelle pour les utilisateurs, Google Tasks n’est pas encore prête à remplacer Google Agenda : il n’est toujours pas possible de déterminer une heure limite pour ces tâches. Cette option somme toute pratique était absente de la version préliminaire analysée en septembre, mais on espérait qu’elle soit présente lors du déploiement. Ce n’est apparemment pas le cas. Peut-être sera-t-elle introduite lors d’une prochaine mise à jour.