Grâce à cette nouveauté, Google Tasks va vous éviter de trop procrastiner

Google Tasks pourrait bientôt permettre à ses utilisateurs de configurer une date limite pour leurs tâches. Une deadline à respecter pour ne pas repousser indéfiniment la réalisation d'une tâche.

Google Tasks s'apprête à ajouter une corde à son arc. L'application de productivité est utile pour s'organiser et pour se créer des rappels, mais il faut admettre qu'elle est loin d'être riche en options et qu'elle bénéficie de moins de fonctionnalités que bien des apps tierces qui ont le même rôle. Mais elle serait sur le point de rattraper une partie de son retard avec une mise à jour à venir.

Dans la version 2025.09.15.807005873.0 de Google Tasks, Android Authority a pu activer une option qui est encore en cours de développement. Celle-ci permet d'établir une deadline à une tâche. Les utilisateurs pourront définir une date d'échéance, avant laquelle on est censé avoir accompli l'activité ajoutée à l'application. Une manière d'éviter la procrastination et de se rappeler jusqu'à quand maximum on peut laisser traîner la besogne.

Des dates limites dans Google Tasks ?

Vous pouvez voir à quoi ressemble cette nouvelle fonctionnalité dans les captures d'écran ci-dessous. Le média note qu'il n'est pas possible de déterminer une heure de deadline, seule la date est prise en compte. Pas de quoi remplacer Google Agenda, donc. Mais cela peut encore être modifié d'ici au déploiement, puisqu'il s'agit pour l'instant d'une version préliminaire qui n'est même pas disponible en bêta.

On constate aussi que l'indication de l'heure de la deadline que l'utilisateur a choisi n'apparaît pas dans la liste générale des tâches à accomplir. Il faut entrer manuellement dans la tâche pour voir apparaître la deadline, ce qui n'est pas forcément des plus intuitifs. L'ajout de cette fonctionnalité pourrait en tout cas convaincre certains de passer à Google Tasks, plutôt que de noter ses tâches sur Google Keep, par exemple, qui peut être utilisé de cette manière, mais qui n'est pas vraiment conçue pour ça.

Google Tasks devrait également bientôt être capable d'importer des éléments de votre Drive, comme des événements Google Agenda. Une intégration à l'écosystème Google Workspace qui serait bienvenue.