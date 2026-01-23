eBay ne veut plus qu’un programme achète à votre place, les agents IA sont désormais interdits

Le site de ventes en ligne eBay tente de lutter contre les agents IA chargés d'acheter à la place des humains. Il modifie ses conditions d'utilisation en ce sens. Voici ce qui change concrètement.

Vous avez l'habitude d'acheter en ligne, mais à la longue, vous aimeriez ne plus avoir à tout faire vous-même. Aucun problème : l'intelligence artificielle est là pour ça. OpenAI, Google, Amazon, Perplexity… Presque tous les grands modèles proposent des agents capables de s'occuper des procédures d'achats en un ou deux clics. Pratiques, ils sont aussi utilisés par les scalpers, ces personnes qui achètent beaucoup d'exemplaires d'un même objet populaire pour les revendre à prix d'or.

Certaines plateformes s'en accommodent au détriment des clients honnêtes, d'autres cherchent à enrayer le phénomène tant bien que mal. La solution retenue par eBay est la plus radicale. Le site a modifié une ligne de ses conditions d'utilisation. Le changement peut passer inaperçu, et pourtant il change totalement la donne en ce qui concerne la présence des agents IA d'achats sur eBay. Pas question de faire dans la dentelle.

eBay interdit les agents IA qui achète des produits pour vous

Il est désormais interdit d'utiliser sur eBay tout “moyen automatisé (y compris, sans limitation, les agents “buy-for-me”, les bots pilotés par LLM ou tout flux de bout en bout qui tente de passer des commandes sans vérification humaine) pour accéder à [leurs] services à quelque fin que ce soit, sauf avec l'autorisation expresse préalable d'eBay“. Avant la modification, cette ligne mentionnait les programmes comme ceux qui servent à récupérer automatiquement des données, mais pas explicitement les agents IA.

La mesure prendra effet le 20 février 2026, sachant que les bots chargés d'acheter à votre place comme ceux de ChatGPT ou Amazon sont déjà bloqués. En revanche, rien n'interdit à eBay de proposer son propre agent au sein de la plateforme. Une idée que l'entreprise teste depuis plusieurs mois d'après son PDG Jamie Iannone. La mention d'une “autorisation expresse” d'eBay indique aussi que la firme laisse la porte ouverte à des partenariats.