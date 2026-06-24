Google Home Speaker : il se procure une enceinte en avance et révèle son plus gros défaut (et ses qualités audio)

Alors que la nouvelle enceinte Google Home Speaker est disponible à la précommande, un internaute a réussi à s’en procurer une en avance. Il a livré ses premières impressions et répondu aux questions des utilisateurs, notamment sur la qualité audio. Mais un point noir émerge…

Enceinte Google Home Speaker 2
Crédits : Google

La petite révolution de Google Home est en marche et si elle s’appuie principalement sur Gemini, le volet matériel n’a pas non plus été oublié. En octobre dernier, la firme de Mountain View a annoncé une nouvelle gamme d’appareils conçus pour Gemini, qui comprend notamment une nouvelle enceinte baptisée Google Home Speaker.

Le 17 juin, le géant de la tech l’a enfin officialisée et la voilà désormais disponible à la précommande au prix de 119,99 euros. Mais alors que les premiers exemplaires devraient bientôt rejoindre leur foyer, un utilisateur est parvenu à mettre la main dessus en avance. C’est sur Reddit qu’il a partagé ses premières impressions (la publication est disponible ci-dessous). Et, selon lui, l’appareil présente un gros bémol.

Un utilisateur découvre la Google Home Speaker en avance… et son plus gros défaut

La Google Home Speaker vient renouveler – et l’on peut même dire remplacer – la gamme d’enceintes de la firme de Mountain View, la dernière étant sortie en 2020. Cette trouvaille du Redditeur a donc suscité la curiosité des internautes, qui se sont empressés de lui poser leurs questions sous sa publication, repérée par nos confrères de 9to5Google.

Warner B., c’est son pseudo sur le réseau social, s’est procuré une Google Home Speaker en tombant dessus par hasard alors qu’il arpentait les rayons d’un Walmart. Ingénieur du son, il a partagé ses premières impressions à propos de l’appareil. Selon lui, « la qualité audio de l’enceinte est bonne » au point qu’il en a fait « l’enceinte principale » de son salon. Il précise qu’elle offre « une clarté décente dans les basses fréquences, ainsi qu'une bonne plage de hauts et moyens médiums ».

Got the new speaker early (?)
byu/IrrelevantIronman ingooglehome

Mais si la Google Home Speaker a un gros défaut, c’est bien son câble d’alimentation : il est fixe et relativement court (environ 1,50 mètre). C’est un détail qui a son importance, mais qui était passé sous les radars, puisque l’entreprise ne nous a pas pris en traître : c’est indiqué dans les caractéristiques techniques de la fiche produit du Google Store. C’est en revanche un choix étonnant de la part de la firme : ses anciennes enceintes possédaient toutes des câbles amovibles.

Google Home Speaker cable fixe


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