Google est sur le point de lancer en France sa grande révolution IA qui va bouleverser vos habitudes de recherches

Après deux ans de négociations avec les autorités françaises concernant ses “AI Overviews”, Google viendrait d'obtenir gain de cause, lui laissant le champ libre pour déployer sa fonctionnalité IA dans l'Hexagone. Bientôt, vous n'aurez même plus besoin de vous rendre sur un site pour obtenir une réponse à votre question.

moteur recherche sans IA
Crédits : Adobe Stock

C'est bientôt la fin de l'exception française. En 2024, Google lançait ses AI Overviews (“résumé” ou “vue d'ensemble”), un petit encart venant se nicher en haut des résultats de recherche et affichant un résumé généré par IA  de ces derniers. Autrement dit, plus besoin de se rendre sur Wikipédia pour tout connaître de la vie de votre star préférée, ou sur ce blog de recette pour apprendre à faire une tarte : AI Overviews vous livre la réponse sans avoir à quitter Google.

Une fonctionnalité aujourd'hui disponible dans plus de 200 pays et dans plus de 40 langues, dont le français. Et pourtant, vous n'avez a priori jamais vu ce fameux encart. En effet, la France empêche depuis deux ans Google de la déployer sur son territoire, en vertu du droit voisin, qui oblige les netreprises à rémunérer les médias dont elles utilisent le contenu. Puisque Gemini se base évidemment sur le contenu des sites qu'il résume, la firme de Mountain View est coincée.

Sur le même sujet — Google I/O : entre agents IA et barre de recherche intelligente, Search fait le plein de nouveautés

Les résumés par IA de Google pourraient bientôt débarquer en France

Mais plus pour très longtemps. C'est en tout cas ce qu'affirment nos confrères de Ouest-France. Selon le quotidien, Google aurait fini par trouver un accord avec les éditeurs de presse lui permettant de se conformer à la loi française. AI Overviews devrait ainsi débarquer cet été, soit “avant le 23 septembre”. Cet accord a probablement été propulsé par la promesse de Google de permettre aux médias dont il utilise le contenu de s'opposer à ce siphonnage.

Ces derniers devraient donc également toucher une rémunération, en plus d'avoir accès aux résultats générés par AI Overview, comme le nombre d'impressions. Du côté de Google, l'enjeu est colossal. Face à la montée en puissance des IA conversationnelles, nombre d'internautes préfèrent poser leurs questions directement à un chatbot plutôt que de devoir effectuer une recherche par eux-mêmes. Google ne s'en cache plus : son moteur a aujourd'hui pour vocation de lui-même devenir un chatbot IA.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Nom de profil sur WhatsApp : à quoi ça sert et comment réserver le vôtre

WhatsApp va introduire les noms d’utilisateur. Une nouvelle manière d’utiliser l’application de messagerie. On vous explique l’intérêt et surtout, comment réserver un nom unique dès maintenant. Pour utiliser WhatsApp, vous…

Cette fuite sur l’iPhone 18e va décevoir tous ceux qui espéraient enfin un écran moderne

Les iPhone 18 se dévoilent peu à peu avant l’heure. Une fuite venue de Chine livre enfin le détail de leurs écrans. Et l’un des modèles déçoit déjà avant même…

La taxe anti-Shein et Temu est un échec, mais vous allez quand même payer plus cher vos colis venant de Chine

La taxe de 2€ sur les petits colis provenant de l’étranger, censée freiner l’activité des grands vendeurs chinois tels que Shein, Temu et AliExpress, est loin d’avoir eu l’effet escompté….

Dbrand annule sa coque Companion Cube de Portal pour la Steam Machine

Coup dur pour celles et ceux qui voulaient transformer leur Steam Machine en Cube de Voyage Lesté de Portal. La coque ne verra pas le jour pour une raison simple…

GTA 6 est un véritable cauchemar à vendre pour les magasins alors qu’on s’attendait à un carton, voici pourquoi

Contre toute attente, les grandes chaînes de magasins de jeux vidéo ont beaucoup de mal à convaincre leurs clients d’acheter GTA 6. Si cela peut paraître étonnant, la faute revient…

Top 3 : quels sont les meilleurs VPN pour regarder le sport gratuitement en 2026 ?

Les VPN sont aujourd’hui des outils indispensables pour pouvoir voyager, pour sécuriser sa connexion ou bien pour conserver ses données confidentielles. Mais ils sont aussi très utiles pour les fans…

Cette puce maison permet à Meta d’échapper à la pénurie de mémoire qui frappe le monde entier

La pénurie de mémoire frappe le monde entier et fait grimper les prix sans répit. Meta, lui, a trouvé une parade plutôt maline. Sa solution maison pourrait bien lui faire…

Pas besoin de Steam Machine, des PC gaming débarquent avec SteamOS préinstallé

Face à la déception engendrée par la Steam Machine, des fabricants proposent des alternatives de PC gaming déjà montés et avec SteamOS préinstallé. Après des mois d’attente, Valve a enfin…

Après les smartphones pliables, Samsung va lancer des smartphones à écran coulissant

Samsung pourrait sortir sur le marché un modèle de smartphone enroulable en 2028. Jusqu’ici, seuls des prototypes non commercialisés ont vu le jour. Samsung est en train de mettre au…

PayPal lance le paiement fractionné en 6, 12 et 24 fois en France

PayPal n’offrait jusqu’ici que le paiement fractionné en 4 fois en France, la plateforme propose désormais l’étalement sur 6, 12 et 24 fois. Des frais sont par contre à prévoir….