Google est sur le point de lancer en France sa grande révolution IA qui va bouleverser vos habitudes de recherches

Après deux ans de négociations avec les autorités françaises concernant ses “AI Overviews”, Google viendrait d'obtenir gain de cause, lui laissant le champ libre pour déployer sa fonctionnalité IA dans l'Hexagone. Bientôt, vous n'aurez même plus besoin de vous rendre sur un site pour obtenir une réponse à votre question.

C'est bientôt la fin de l'exception française. En 2024, Google lançait ses AI Overviews (“résumé” ou “vue d'ensemble”), un petit encart venant se nicher en haut des résultats de recherche et affichant un résumé généré par IA de ces derniers. Autrement dit, plus besoin de se rendre sur Wikipédia pour tout connaître de la vie de votre star préférée, ou sur ce blog de recette pour apprendre à faire une tarte : AI Overviews vous livre la réponse sans avoir à quitter Google.

Une fonctionnalité aujourd'hui disponible dans plus de 200 pays et dans plus de 40 langues, dont le français. Et pourtant, vous n'avez a priori jamais vu ce fameux encart. En effet, la France empêche depuis deux ans Google de la déployer sur son territoire, en vertu du droit voisin, qui oblige les netreprises à rémunérer les médias dont elles utilisent le contenu. Puisque Gemini se base évidemment sur le contenu des sites qu'il résume, la firme de Mountain View est coincée.

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Les résumés par IA de Google pourraient bientôt débarquer en France

Mais plus pour très longtemps. C'est en tout cas ce qu'affirment nos confrères de Ouest-France. Selon le quotidien, Google aurait fini par trouver un accord avec les éditeurs de presse lui permettant de se conformer à la loi française. AI Overviews devrait ainsi débarquer cet été, soit “avant le 23 septembre”. Cet accord a probablement été propulsé par la promesse de Google de permettre aux médias dont il utilise le contenu de s'opposer à ce siphonnage.

Ces derniers devraient donc également toucher une rémunération, en plus d'avoir accès aux résultats générés par AI Overview, comme le nombre d'impressions. Du côté de Google, l'enjeu est colossal. Face à la montée en puissance des IA conversationnelles, nombre d'internautes préfèrent poser leurs questions directement à un chatbot plutôt que de devoir effectuer une recherche par eux-mêmes. Google ne s'en cache plus : son moteur a aujourd'hui pour vocation de lui-même devenir un chatbot IA.