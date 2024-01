Android : dicter vos messages va bientôt devenir plus rapide qu’écrire au clavier

Android va bientôt se doter d’une toute nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de dicter vos messages encore plus vite, sans devoir cliquer sur la petite icône du microphone dans le clavier de Google.

La saisie vocale est un moyen pratique de saisir du texte sur votre smartphone, en particulier lorsque vous avez les mains occupées ou que vous voulez éviter les fautes de frappe. Elle est rapide, précise et efficace, mais elle nécessite toujours de taper sur l'icône du microphone sur le clavier et d'attendre qu'une fenêtre de saisie vocale apparaisse. Gboard, l'application de clavier de Google, prévoit enfin de changer cela avec une nouvelle fonctionnalité appelée “saisie vocale transparente”.

La saisie vocale transparente est une fonctionnalité qui permettra à Gboard d'écouter votre voix et de la convertir en texte chaque fois que le clavier est affiché à l'écran. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur quoi que ce soit ou de passer d'un mode à l'autre, il vous suffit de commencer à parler et Gboard fera le reste.

Lire également – Google améliore la Saisie vocale dans Drive et la propose sur les principaux navigateurs

Cette fonctionnalité du clavier de Google va vous changer la vie

La fonction a été découverte dans la version bêta 13.8 de Gboard. Pour l'activer, il faut se rendre dans les paramètres de Gboard et activer l'option de saisie vocale transparente. Évidemment, si vous ne souhaitez pas utiliser la saisie vocale, vous pouvez toujours taper normalement ou utiliser d'autres méthodes de saisie. Vous pouvez également désactiver la fonction si vous le souhaitez, mais c'est une option intéressante pour ceux qui aiment la saisie vocale.

Cette fonctionnalité pourrait rendre la saisie vocale plus pratique et naturelle pour les utilisateurs. Elle pourrait également permettre d'économiser du temps, puisque les utilisateurs n’auront plus besoin de passer d'un mode à l'autre ou de taper sur des icônes. Elle pourrait également améliorer l'expérience de la saisie vocale, car les utilisateurs n'ont pas à attendre le chargement d'une fenêtre de saisie vocale ou à faire face à des interruptions.

Malheureusement, on ne sait pas encore si la fonctionnalité sera disponible sur Gboard pour tous les appareils ou seulement pour les téléphones Pixel, qui sont les propres smartphones de Google. On espère que Google la déploiera pour tous les utilisateurs de son clavier Gboard, l’un des plus appréciés sur les smartphones Android.