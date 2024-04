Google Drive se dote d’une nouvelle barre de navigation encore plus pratique

Google Drive vient apporte un changement simple mais notable à son site Web : une barre de recherche qui vous suit lorsque vous faites défiler l'écran. Voici ce que cela devrait changer pour vous.

Google a déployé une mise à jour pour la version Web de Google Drive en ajoutant une toute nouvelle barre de navigation qui devrait ne jamais vous quitter. La nouvelle fonctionnalité de recherche s’adapte à la façon dont vous faites défiler les pages en restant fixée sur votre écran.

En maintenant le champ de recherche visible et accessible, Google Drive sur l'ordinateur de bureau se rapproche des comportements de défilement que vous connaissez peut-être sur ses homologues mobiles.

Google Drive ajoute une barre de navigation fixe

L'implémentation de la barre de recherche mobile a commencé en mars, et la majorité des utilisateurs réguliers de Google Drive devraient recevoir cette mise à niveau de la qualité de vie d'ici la mi-avril. Ce qui est intéressant, c’est que les avantages ne se limitent pas à suivre la trajectoire du défilement.

Outre le champ de recherche toujours présent, Google a élargi les fonctionnalités en ajoutant des filtres qui vous permettent d'affiner vos recherches sur l'ensemble de votre espace de stockage Google Drive. À l'heure où de plus en plus de travailleurs s'appuient sur une gestion des documents basée sur le cloud, ce raffinement de la recherche pourrait s'avérer une véritable aubaine pour la productivité.

Bien sûr, certains pourraient aussi critiquer cet ajout, puisque la barre de navigation occupera désormais tout le temps une partie de votre écran. Cette nouvelle fonctionnalité peut donc aussi paraître comme un ajout superflu qui revient à réparer quelque chose qui n'était pas cassé au départ.

Heureusement, ce n’est d’ailleurs pas le seul changement fort adopté par Google Drive ces derniers mois. On peut notamment relever d'un scanner de documents mobile intégré à l'application Web, d'un look plus épuré pour les utilisateurs de smartphones et de l'adoption complète de Material Design 3 pour lancer l'année 2024. Mieux encore, Google Drive s’est même récemment doté d’un mode sombre.