Android : ChatGPT pourrait bientôt remplacer Google Assistant dans votre smartphone

ChatGPT, le chatbot d'OpenAI, pourrait bientôt faire son arrivée directement dans votre smartphone Android, remplaçant ainsi l’assistant personnel déjà intégré : Google Assistant.

Si vous souhaitez utiliser ChatGPT sur votre smartphone Android, vous pouvez déjà télécharger l'application officielle ChatGPT sur le Play Store, ou même vous rendre sur le site Web d’Open AI depuis n’importe quel navigateur.

Cependant, l'utilisation de ChatGPT sur votre téléphone Android n'est pas aussi pratique que l'utilisation de Google Assistant, que vous pouvez lancer en faisant un geste ou en prononçant un mot-clé. Heureusement, cela pourrait bientôt changer, car OpenAI travaille vraisemblablement à faire de ChatGPT l'application d'assistant par défaut sur votre téléphone Android.

Lire également – ChatGPT : vous pouvez désormais parler à l’IA et écouter ses réponses dans l’application Android et iOS

ChatGPT arrivera bientôt sur Android

Selon le code trouvé dans la dernière version de l'application ChatGPT, OpenAI développe une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra d'invoquer ChatGPT depuis n'importe quel écran en utilisant une nouvelle activité appelée com.openai.voice.assistant.AssistantActivity. Cette activité affichera une animation tourbillonnante sur l'écran, indiquant que ChatGPT écoute votre requête. Cela facilitera l'accès à ChatGPT sans ouvrir l'application.

Cependant, cette fonctionnalité n'est pas encore prête, car elle est désactivée par défaut et ne fonctionne pas correctement même lorsqu'elle est activée manuellement. Le code montre également qu'il manque à l'application ChatGPT certaines déclarations essentielles qui sont requises pour qu'une application soit définie comme l'application d'assistant numérique par défaut sur Android.

OpenAI semble avoir clairement l'intention de faire de ChatGPT l'assistant par défaut, car le code révèle également que l'application dispose d'un nouveau fichier XML nommé assistant_interaction_service qui contient les déclarations nécessaires pour le service d'interaction vocale. La fonctionnalité est donc presque prête, mais on ne sait pas exactement quand celle-ci sera disponible pour tous.

Une fois que ChatGPT sera devenue l'application d'assistant par défaut, vous pourrez la lancer en appuyant longuement sur le bouton d'accueil ou en balayant vers le haut à partir d'un coin inférieur, en fonction de vos paramètres de navigation. Cependant, vous ne pourrez pas utiliser de mots-clés personnalisés ou existants pour lancer ChatGPT, car cela nécessite l'accès à des API spéciales qui ne sont disponibles que pour les applications préinstallées.

La bonne nouvelle, c’est qu’OpenAI a également un autre moyen de rendre ChatGPT plus facile à utiliser sur Android, en ajoutant une tuile Paramètres rapides qui agira comme un raccourci pour lancer le mode assistant de ChatGPT. La tuile Paramètres rapides est également désactivée par défaut à l'heure actuelle et semble nécessiter un abonnement à ChatGPT Plus.