Google confirme que l’IA de Chrome est installée sur votre appareil, ce bouton pour la désactiver arrive

À l’heure où l’IA s’impose partout sans laisser le choix, Google confirme que son intelligence artificielle anti-arnaques fonctionne directement sur l’appareil. Une option, en cours de test, permet désormais de la désactiver depuis les réglages du navigateur.

L’an dernier, Google avait renforcé son navigateur avec de nombreuses fonctions dopées à l’intelligence artificielle. L’assistant Gemini s’est intégré à Chrome pour aider à résumer, organiser ou sécuriser la navigation. L’IA sert aussi à détecter les pages frauduleuses, les faux virus ou les messages piégeux. La firme développe également cette protection sur mobile, en étendant la détection d’arnaques à certaines applications de messagerie.

Google vient de confirmer que le modèle d’IA chargé de détecter les arnaques est bien installé localement sur l’appareil. Il est activé par défaut dans le mode “Protection renforcée” de Chrome. Ce système analyse les sites web, les extensions ou les fichiers suspects, afin d’identifier les contenus potentiellement dangereux. Jusqu’à présent, il n’y n’avait aucun moyen de le désactiver. Cela va changer avec l’apparition d’une nouvelle option dans Chrome Canary, une version expérimentale du navigateur utilisée pour tester les futures fonctions avant leur déploiement public.

Chrome propose un bouton pour supprimer l’IA de détection des arnaques installée localement

La protection renforcée de Chrome s’appuie sur un système d’intelligence artificielle installé directement sur l’appareil. L’IA ne fonctionne pas à distance, mais analyse localement les sites, les extensions et les fichiers jugés suspects. Elle repose sur un modèle de détection embarqué, actif en permanence. L’utilisateur X connu sous le nom de Leopeva64 a repéré un nouveau bouton dans Chrome Canary,. Il permet de désactiver “On-device GenAI” depuis les réglages système. Cette action coupe la détection des arnaques et supprime le modèle présent sur l’appareil.

Ce changement reste limité à une version expérimentale, mais son arrivée dans Chrome stable est probable. Il s’agit d’un cas rare où l’utilisateur peut reprendre la main sur un système d’IA intégré. Dans un contexte où de nombreux services imposent ces outils sans alternative, cette bascule représente une évolution notable. Google n’a pas précisé la date exacte de déploiement global, mais l’ajout de ce bouton montre qu’un effort de transparence est en cours.