Chrome va automatiquement désactiver les notifications dont vous vous fichez, fini de se faire importuner

Google est en train de tester une nouvelle fonctionnalité de Chrome capable de détecter les notifications de site avec lesquelles vous n'interagissez jamais. Lorsqu'il en trouve une, le navigateur la désactive de lui-même, sans que vous n'ayez besoin d'intervenir.

Il est déjà très simple de se retrouver noyé sous les notifications. Il est d'ailleurs très probable que, pour peu que l'on n'est pas pris la peine de désactiver celles qui ne nous intéressent, la plupart d'entre elles attendent simplement d'être balayés d'un revers du pouce. Alors quand on y ajoute les notifications de site, que l'on a parfois activé sans même faire attention, c'est la catastrophe. Selon Google, les internautes interagissent avec moins de 1% des notifications provenant de sites web.

C'est sur la base de ce constat que la firme de Mountain View a décidé de désengorger l'écran de verrouillage de votre smartphone – ou le hub dédié aux notifications de votre ordinateur. Celle-ci est en effet en train de tester une nouvelle fonctionnalité de Chrome capable de désactiver automatiquement les notifications qui ne vous intéressent pas. Pour déterminer lesquelles entrent dans cette catégorie, le navigateur compte le nombre de fois que vous avez cliqué sur l'une d'entre elles.

Chrome va vous libérer des notifications inintéressantes

En théorie, pas d'IA qui vient propulser cette nouvelle fonctionnalité donc, comme c'est régulièrement le cas sur Chrome (et les autres applications Google) ces derniers temps. Par ailleurs, comme le notent nos confrères de The Verge, cette dernière fonctionnent de la même manière que le Contrôle de sécurité, qui active ou non l'accès à la caméra et la géolocalition en fonction de vos interactions avec un site en particulier.

Cette fois, Chrome se contente d'envoyer (ironiquement) une notification à l'utilisateur pour le prévenir qu'il a désactivé les notifications d'un site. Il alors possible de valider et de ne plus en entendre parler, ou bien de se rendre dans les paramètres de Chrome pour revenir en arrière d'un simple clic. “Les résultats de nos tests montrent une réduction significative de la surcharge de notifications avec seulement un changement minime dans le nombre total de clics de notification”, a fait savoir Google.

Source : The Verge