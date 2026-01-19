Chrome : les onglets verticaux arrivent bientôt, voici comment les tester dès maintenant

Google a ajouté une nouvelle fonctionnalité très attendue à la dernière bêta de Chrome : les onglets verticaux. Si la version stable n'est pas encore disponible pour le grand public, vous pouvez tester cette nouvelle interface dès aujourd'hui. On vous explique comment.

Depuis la création de son navigateur, Google n'a de cesse d'améliorer la gestion des onglets de Chrome. Qu'il s'agisse de nouvelles fonctionnalités permettant de mieux les organiser ou d'éviter que ceux-ci n'utilisent trop de ressources — en passant bien évidemment par la moindre occasion d'y glisser des fonctionnalités IA, les utilisateurs ont de quoi faire pour améliorer ce petit composant de leur logiciel. Si ce n'est, peut-être, une option pourtant largement présente chez la concurrence.

En effet, la possibilité de disposer ses onglets dans une barre latérale, à la verticale, ne date d'hier dans le petit monde des navigateurs web. Chrome, pourtant largement leader sur le marché, ne propose toujours pas cette fonctionnalité. Il y a plusieurs mois, de premiers tests ont été menés, mais depuis, plus de nouvelles. Jusqu'au déploiement récent de la dernière bêta de Chrome qui, miracle, permet bel et bien d'activer les onglets verticaux.

Comment activer les onglets verticaux sur Google Chrome

Si vous ne savez pas ce que sont les onglets verticaux, tout est dans le titre. Une fois activée, l'option permet de ranger ses onglets dans une barre latérale sur le côté de l'écran, ce qui évite que ces derniers s'entassent sous votre barre de recherche et de rester lisibles quand ils sont trop nombreux. La fonctionnalité est pour l'instant réservée à la version bêta du navigateur. Si toutefois vous souhaitez la tester par vous-mêmes, voici comment vous y prendre :