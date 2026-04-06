Google Chrome : cette nouvelle fonctionnalité au nom rigolo va booster les performances du navigateur

Une nouvelle fonctionnalité va faire son arrivée dans Chrome 148 et malgré son nom légèrement étonnant, elle s'annonce déjà très pratique pour naviguer plus rapidement sur le web. En effet, celle-ci va permettre de retarder le chargement de certains éléments pour que la page s'affiche plus vite.

Google a beau affirmer que Chrome est le navigateur le plus rapide du monde, cela ne l'empêche pas de subir quelques lenteurs comme tous les autres. Parfois, c'est même de sa faute : la gloutonnerie du logiciel de RAM n'est plus à prouver. Mais parfois, la faute est plutôt à rejeter sur la page web qu'il tente de charger. Des images un peu trop lourdes, des vidéos à gogo ou encore des scripts un poil trop ambitieux, il n'en faut pas plus pour que le chargement prenne plus de temps que d'habitude.

En 2019, Google a donc mis en place une première solution à ce problème : le “lazy loading”, soit littéralement le “chargement feignant”. Le principe est on ne peut plus simple : plutôt que d'attendre que tous les éléments d'une page soient chargés avant de l'afficher, Chrome retarde le chargement de certaines images, par exemple si celles-ci se trouvent en bas de page, afin d'afficher la page très rapidement. C'est exactement le même fonctionnement qu'un jeu vidéo qui ne charge que les éléments dans votre champ de vision dans le SSD plutôt que la map entière.

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Chrome va améliorer cette fonctionnalité rigolote mais très efficace

Bien que très pratique, le lazy loading s'est toujours cantonné aux images. Pourtant, d'autres éléments particulièrement lourds peuvent ralentir le chargement d'une page. Ça tombe bien nos confrères de PC World ont repéré des traces d'une mise à jour de la fonctionnalité dans la prochaine version du navigateur. Chrome 108 devrait en effet introduire le lazy loading de vidéos, pour booster encore un peu plus ses performances.

On notera que cela ne concernera pas les embeds de vidéos YouTube, puisque Chrome les traite d'ores et déjà comme des images grâce à la base iframe (qui donc bénéficient du lazy loading). En revanche, les sites hébergeant eux-mêmes leurs vidéos gagneront en rapidité grâce à cette technologie. Cette nouveauté devrait par ailleurs atteindre les autres navigateurs avec un noyau Chromium, comme Edge, Opera ou encore Vivaldi.