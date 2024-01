Cette peinture serait une solution contre le réchauffement climatique, comment revenir à l’ancienne interface Google Chrome, c’est le récap

Cette peinture serait une solution contre le réchauffement climatique, comment revenir à l'ancienne interface de Google Chrome, Tesla a trouvé la formule pour augmenter l'autonomie de ses voitures, c'est le récap des actualités du 4 janvier 2024.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce jeudi 4 janvier 2024 ? En fin de journée, nous avons évoqué cette nouveauté à venir sur les prochains PC sous Windows 11. En effet, les PC à venir auront droit à une toute nouvelle touche sur leur clavier. Pour résumer, elle sera dédiée à Copilot, l'assistant par IA de Windows.

Dans un tout autre domaine, nous avons appris que plusieurs auto-écoles norvégiennes ont décidé de bannir les Tesla pour donner des cours de conduite. La raison ? L'absence de comodos dans les Model 3, Model S et Model X au profit de boutons sur le volant. D'après plusieurs professionnels, ce dispositif complique la tâche des étudiants et pourraient être responsables d'échecs à l'examen.

Dans le reste de l'actualité, nous avons évoqué ces premières pistes concernant le lancement d'une version payante de Bard, l'IA de Google. En effet, d'après des lignes de code repérées par un internaute, Google compte lancer une version payante et plus puissante de son intelligence artificielle. Visiblement, il serait possible de l'essayer gratuitement sous conditions. Mais sans plus attendre, voici les trois informations à retenir impérativement dans l'actualité de ce jeudi 4 janvier 2023.

Cette peinture serait une solution contre le réchauffement climatique

Des chercheurs travaillent sur un revêtement à base de verre et d'aluminium qui serait capable de renvoyer presque 100 % des radiations solaires. Une solution qui pourrait représenter une solution efficace pour lutter contre le réchauffement climatique.

Pour en savoir plus : Cette peinture serait un vrai bouclier contre le réchauffement climatique, voici comment

Comment revenir à l'ancienne interface de Google Chrome

Si comme de nombreux utilisateurs, vous détestez la nouvelle interface de Google Chrome lancée à l'occasion du 15e anniversaire du navigateur, il y a une marche à suivre pour revenir à l'ancienne. Nous avons pensé à vous et publié un tutoriel complet.

Pour en savoir plus : Google Chrome – la nouvelle interface ne plaît pas aux utilisateurs, voici comment revenir à l’ancienne

Tesla aurait une méthode pour augmenter l'autonomie de ses voitures

Tesla aurait trouvé un moyen d'augmenter l'autonomie de ses voitures de 10 à 20 % dès 2024. En effet, le constructeur travaillerait sur une nouvelle composition chimique. De premiers tests doivent être conduits au cours du premier semestre 2024.

Pour en savoir plus : Tesla aurait trouvé la formule pour augmenter l’autonomie de ses voitures de 10% à 20%