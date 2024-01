La Freebox Ultra est officielle, les notifications Chrome ne vous dérangeront plus, le récap

Free vient enfin de lancer sa nouvelle offre fibre Freebox nommée Ultra, Google Chrome pour Android devrait désormais être moins énervant, les Galaxy S24 pourraient bientôt se doter d’une fonctionnalité vitale, c’est le récap.

Free a lancé hier matin une nouvelle offre fibre avec une toute nouvelle Freebox Ultra, et celle-ci promet d’être la plus rapide du marché, mais aussi celle qui donne accès au plus de services. De son côté, Google Chrome pour Android est souvent critiqué pour les nombreuses notifications qu’il peut nous envoyer, mais il existe désormais une solution. Enfin, les Galaxy S24 devraient bientôt se doter d’une fonctionnalité disponible jusqu’à présent dans les derniers iPhone et Pixel. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du mardi 30 janvier 2024.

Free dévoile la Freebox Ultra, la box la plus rapide du marché

La Freebox Ultra est la nouvelle box de Free qui révolutionne nos usages avec le Wi-Fi 7, la norme la plus rapide et la plus stable du marché. Elle est aussi performante, durable, économe et facile à utiliser. Free nous gâte avec de nombreux services de TV, VOD et streaming inclus, dont Canal+ gratuit, ainsi qu’un forfait mobile 5G avantageux. La Freebox Ultra est sans engagement et vous bénéficiez d’un boîtier 4G et d’une assistance proche de chez vous.

Lire – Free lance la Freebox Ultra, l’offre fibre la plus rapide en France à partir de 39,99€/mois

Chrome ne va plus vous embêter avec toutes ses notifications

Google Chrome pour Android se dote d’une nouvelle option de désabonnement en un clic aux notifications des sites web, souvent perçues comme envahissantes. Cette option, testée sur Chrome Canary, permet de se désinscrire depuis la barre de notifications d’Android, et d’annuler son choix si besoin. Google s’inspire ainsi de Gmail et simplifie la gestion des notifications.

Lire – Vous n’en pouvez plus des notifications de Chrome ? Android vous permet enfin de vous désinscrire facilement

Le Galaxy S24 pourrait s’inspirer des iPhone pour cette fonctionnalité

Samsung s’apprêterait à ajouter une fonctionnalité qui permet de détecter les accidents de voiture et d’appeler les secours automatiquement. Cette fonctionnalité existe déjà sur certains smartphones tels que les iPhone 14 ou les derniers Pixel 8, mais pas sur les modèles Samsung. Il s’agirait donc d’un excellent ajout pour aligner les fonctionnalités du Galaxy S24 à celles de ses concurrents.

Lire – Galaxy S24 : cette fonctionnalité vitale pourrait bientôt arriver sur les smartphones