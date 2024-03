Chrome va bloquer le meilleur bloqueur de publicités, un lycéen se fait pirater par un prétendu terroriste, c’est le récap

uBlock Origin ne fonctionnera bientôt plus sur Google Chrome, un piratage crée la panique dans les lycées français, les jeunes délaissent de plus en plus Netflix… bienvenue dans le récap' de la veille !

Les choses changent sur Internet. Un bloqueur de publicités encore très populaire va devenir obsolète sur Google Chrome. Les plateformes d'enseignement sont désormais le nid de plaisanteries de très mauvais goût. Et alors que Netflix régnait autrefois en maître, la nouvelle génération semble le bouder de plus en plus.

Chrome va sévir contre ce bloqueur de publicités très populaire

Alors que les navigateurs font de plus en plus la guerre aux bloqueurs de publicités, uBlock Origin parvenait jusqu'ici à faire face. Mais cela va changer avec la prochaine mise à jour de Chrome, qui fera passer le navigateur sur Manifest v3. Abandonnant au passage l'API qui permettait à l'adblock très populaire de fonctionner. Plus le choix si vous souhaitez toujours l'utiliser : il va falloir passer chez la concurrence.

À lire – Google Chrome : ce célèbre bloqueur de publicités ne fonctionnera plus après cette mise à jour

Le piratage d'un lycéen mène à une menace terroriste

C'est un phénomène malheureusement de plus en plus fréquent. Ce mercredi 20 mars, un lycéen d'Île-de-France s'est fait pirater son compte ENT. Dans la foulée, des élèves de plusieurs lycées de la région ont reçu un message promettant de faire sauter leur établissement, accompagné d'une vidéo de décapitation. Une menace qui n'a heureusement pas été menée à exécution.

À lire – Des lycéens se font pirater leur compte ENT, le hackeur diffuse des menaces terroristes

Les jeunes préfèrent les réseaux sociaux à YouTube

C'est ce que révèle une récente étude. On y apprend ainsi que 47% des membres de la génération Z préfèrent regarder des vidéos sur les réseaux sociaux ainsi que des lives plutôt que du contenu sur les plateformes de streaming. Un chiffre qui n'est pas anodin. En effet, la même étude montre que la génération Z est trois fois plus réceptive aux publicités sur les réseaux sociaux que ses aînées.

À lire – Les jeunes n’aiment plus Netflix, cette étude le prouve