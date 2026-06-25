Cette astuce cachée dans Google Chrome rend Gemini redoutablement plus utile, sauf qu’on n’y a pas droit

Gemini grignote du terrain dans Chrome à chaque mise à jour. Google déploie aujourd'hui une fonction pour rapprocher le navigateur de ce que l'on connaît déjà sur Android. Reste un détail bien frustrant de ce côté de l'Atlantique.

Les navigateurs web deviennent le terrain de jeu favori de l'intelligence artificielle. Chaque mois, Google y ajoute des outils pensés pour résumer, comparer ou expliquer une page sans la quitter. Cette stratégie séduit une partie des internautes, ravis de gagner du temps au quotidien. Elle agace les autres, attachés à une navigation débarrassée de ces automatismes. Les nombreuses nouveautés de Gemini déjà arrivées dans Chrome confirment cette direction.

La firme de Mountain View passe encore la vitesse supérieure avec le navigateur Chrome. Une fonction baptisée Sélectionner depuis l'écran permet désormais de pointer un élément d'une page pour interroger directement l'assistant Gemini. Le principe rappelle Entourer pour chercher, présente sur smartphone Android depuis longtemps. Le Mode IA de Google que nous avons pu tester en avance allait déjà dans ce sens. Cette fois, la même logique débarque sur ordinateur, là où la saisie au clavier restait reine.

Sélectionner depuis l'écran permet d'interroger Gemini sur n'importe quel élément d'une page web

Sélectionner depuis l'écran se prend en main en quelques secondes. Selon la page d'aide officielle, il faut ouvrir Chrome et cliquer sur le bouton Demander à Gemini en haut du navigateur. On clique ensuite sur le signe plus, puis on choisit l'option voulue. Un cadre apparaît alors sur la page consultée. L'internaute ajuste la zone en glissant les bords, puis tape sa question sur la sélection. La marque cite la comparaison de plusieurs produits ou l'explication d'un schéma parmi les usages possibles.

Pour rappel, Entourer pour chercher laisse l'utilisateur d'Android encercler un objet affiché et l'IA l'identifie aussitôt. Sélectionner depuis l'écran applique exactement cette idée à l'ordinateur. Plus besoin de décrire au clavier ce que l'on voit, une simple sélection suffit pour obtenir une réponse. La nouveauté arrive avec la version 149 de Chrome, vérifiable par chacun dans ses réglages. Le revers reste de taille pour les internautes français. L'assistant Gemini en mode bureau n'est pour l'instant proposé ni en France, ni dans aucun pays européen. Il faudra donc patienter encore avant d'en profiter de ce côté de l'Atlantique.