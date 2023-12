Google TV : boost des performances et nouvelles chaînes gratuites, la dernière mise à jour gâte les utilisateurs

Google vient de déployer une nouvelle mise à jour pour son système d’exploitation pour TV qui prend des allures de joli cadeau de Noël. Au programme, une amélioration significative des performances en réduisant la taille des applications et de nouveautés du côté des chaînes gratuites.

Si les smart TV ont bouleversé notre manière de consommer de la télévision, ces dernières souffrent d’un problème récurrent que les années n’arrivent pas à supprimer. Leurs systèmes d’exploitation sont, dans l’ensemble, particulièrement lents, ce qui rend la navigation particulièrement désagréable passé un certain temps. Google TV, aussi populaire soit-il, n’échappe malheureusement pas à la règle.

Régulièrement, la firme de Mountain View cherche donc de nouveaux moyens d’améliorer les performances de son OS. C’est le cas dans la dernière mise à jour en cours de déploiement. Dans le billet de blog qui accompagne la release, on apprend ainsi que Google a optimisé l’usage de la mémoire de la TV pour accélérer le chargement de l’écran d’accueil.

Google TV est désormais plus rapide et plus complet

En parallèle, Google a également allégé les applications système, afin là encore de soulager la charge sur l’OS au moment du démarrage, en plus d’améliorer la fluidité de la navigation et d’accélérer l’ouverture des applications. D’autres optimisations çà et là sont à noter, comme le préchargement des contenus proposés durant le défilement et l’amélioration des résultats de recherche.

Enfin, Google a préparé un joli cadeau à ses utilisateurs. Après le lancement de plus de 800 chaînes gratuites financées par la publicité en avril dernier, la firme améliore aujourd’hui la formule en ajoutant une catégorie « Récents » pour les chaînes visionnées il y a peu et « Actualités locales » pour trouver les chaînes les plus près de chez vous. Enfin, la colonne « Actualités et opinion » permet de trouver rapidement des contenus correspondant à vos attentes.

Pour conclure, Google annonce le lancement d’un calendrier de l’avent jusqu’au 25 décembre, intégré à l’onglet Vacances, dans lequel vous pourrez retrouver de nombreux films de Noël ainsi que des chaînes musicales de saison.

Source : Google