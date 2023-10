Google améliore l’accessibilité de ses applications avec de nombreuses nouveautés

Google dévoile plusieurs nouveautés améliorant l'accessibilité de ses applications, que l'on soit en situation de handicap physique ou cognitif. Tour d'horizon des fonctionnalités.



Chercher un restaurant, trouver un itinéraire à pied, prendre un selfie… Chaque jour ou presque, nous effectuons ces gestes sur nos smartphones sans même réfléchir tant ils nous sont devenus intuitifs. Mais il ne faut pas oublier que pour les personnes présentant un handicap physique ou cognitif, la tâche est loin d'être aussi aisée. C'est là qu'entrent en jeu les options d'accessibilité. Ces fonctionnalités pensées spécifiquement pour permettre à tous de se servir d'un mobile, voire de faciliter un tant soit peu son quotidien.

Google améliore régulièrement cet aspect dans ses différentes applications et en créé même de nouvelles, comme Lookout, une vision assistée pour mal-voyants et non-voyants. La firme dévoile des avancées plus récentes bienvenues touchant à ses services les plus célèbres. Certaines sont déjà disponibles, mais pas encore sur tous les appareils. Commençons par Google Maps qui s'enrichit de 3 options intéressantes.

Google Maps est plus facile à utiliser pour les personnes en situation de handicap

Vous connaissez Live View, cette option de Maps affichant ce qui vous entoure via la caméra du mobile en superposant des éléments en réalité augmentée. Dès maintenant sur iOS, et plus tard dans l'année sur Android, la synthèse vocale vous lira les informations présentes à l'écran pendant l'utilisation de Live View. Très pratique pour vous orienter, trouver un distributeur automatique de billets ou connaître les enseignes autour de vous même sans les voir par exemple.

Lire aussi – Google Maps vous fait découvrir votre ville sous un autre angle avec des fonctions dopées à l’IA

Côté navigation, Maps permet déjà de trouver des itinéraires en transports en commun accessibles en fauteuil roulant. Il sera bientôt possible de le faire pour les trajets à pied. Utile pour obtenir des propositions sans escalier, ce qui servira également si vous avez un bagage lourd. Google précise bien que dans tous les cas, cela n'est possible que si Maps possède les données nécessaires. Ça ne marchera donc pas selon l'endroit où vous vous trouvez.

Enfin, l'icône désignant un établissement prévu pour accueillir une personne en fauteuil va être étendu à Maps sur Android Auto et plus généralement aux voitures intégrant les services Google. En cherchant un lieu, le symbole d'un fauteuil roulant indique une entrée sans marche d'escalier, des toilettes aménagés et/ou des emplacements de parking dédiés.

Les routines de l'Assistant Google deviennent entièrement personnalisables

L'Assistant de Google est utilisé entre autres pour obtenir des informations à des moments précis de la journée ou pour automatiser certaines actions quotidiennes. Afficher les infos trafic juste avant de prendre la voiture le matin, diminuer l'éclairage de ses ampoules connectées quand la nuit tombe… Ce qui change ici, c'est la personnalisation des raccourcis de vos routines.

Choisissez leur forme, leur taille et illustrez-les avec vos propres images ou photos. “La recherche a montré que cette personnalisation peut être particulièrement utile pour les personnes présentant des différences cognitives et des handicaps”, précise Google.

La caméra des Pixel se transforme en loupe et aide à prendre des photos

Afin d'aider les personnes atteintes d'un trouble visuel, les smartphones allant du Pixel 5 aux Pixel 8, à l'exception du Pixel Fold, peuvent déjà se munir de l'application Loupe de Google. Comme son nom l'indique, elle se sert de la caméra du mobile pour zoomer sur ce qu'elle affiche. Si besoin, vous pouvez prendre une photo et appliquer l'un des filtres proposés pour jouer sur les couleurs, le contraste ou la luminosité, selon vos besoins.

Google confirme également l'arrivée du cadre guidé nouvelle version sur les Pixel 6 et Pixel 7. L'outil est déjà présent sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. À l'origine, il s'agit d'un système donnant des indications sonores pour prendre un selfie. Désormais, il reconnaît plus que les visages humains. Cela veut dire que le cadre guidé peut servir aussi bien avec le capteur avant qu'arrière et repérer des animaux, des plats, des documents ou autres.

Notons pour terminer l'implémentation de la détection des fautes de frappe dans la barre d'adresse de Chrome sur Android. Actuellement disponible sur la version ordinateur du navigateur, elle aide les dyslexiques ou plus généralement celles et ceux qui font des fautes à accéder directement au bon site Web. Plus besoin que Google vous demande d'abord si c'est bien celui-ci ou celui-là que vous cherchez.