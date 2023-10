Google Drive se débarrasse enfin des cookies tiers qui empêchaient certains téléchargements

Google a annoncé que la fin des cookies tiers serait effective dès l’année 2024. En attendant, certains sites et plateformes continuent de les utiliser, voire d’imposer leur utilisation dans certains cas. Drive, le service de stockage et de partage de fichiers… de Google.

Google a annoncé qu’à compter du 2 janvier 2024, les cookies tiers n’existeront plus dans Chrome, ceci « afin de mieux protéger la vie privée des utilisateurs ». Une décision qui a des conséquences importantes pour le géant de la Silicon Valley. Nombre de ses services utilisent encore les informations contenues dans ces paquets de données échangés entre votre navigateur et les sites (ou plutôt leurs serveurs). C’est le cas, par exemple, de Drive, le service de stockage dans le nuage et de partage de fichiers.

Google Drive pâtit jusqu’à maintenant d’un problème de conception qui fait que vous ne pouvez pas télécharger via Google Drive sur le Web si vous bloquez les cookies tiers. Pour contourner le problème, Google conseille pour le moment d’autoriser les cookies tiers uniquement pour Drive. On le comprend, cette fonctionnalité est contre-productive à l’heure où les principaux navigateurs, dont Chrome, annoncent la fin des cookies tiers.

Google va aussi supprimer le support des cookies dans Drive

Pourquoi rendre les cookies tiers obligatoires pour les téléchargements dans Google Drive sur le Web ? Cela reste à confirmer, mais on peut supposer, en scrutant la page support du service, que la compagnie utilise au moins trois domaines différents pour assurer les fonctionnalités de Drive. Les fichiers des utilisateurs sont, par exemple, sauvegardés sur googleusercontent.com, tandis que l’interface de Drive se trouve sur drive.google.com. Pour authentifier les utilisateurs entre ces deux plateformes, Google pourrait transmettre les identifiants dans des cookies tiers.

Au-delà de la disparition des cookies tiers dans Drive, les améliorent pleuvent dans Google WorkSpace, la version entreprise de Drive. Dans Google Docs et Sheets, les professionnels peuvent ajouter des “smart chips” de notation, ce qui leur permet « d’ajouter des évaluations aux cellules des feuilles de calcul. À l’aide du menu @ ou de la commande Insérer > Puces intelligentes > Évaluation, il suffit de sélectionner un nombre d’étoiles (0-5) pour indiquer une préférence pour une option », telle qu’une demande de fonctionnalité, un fournisseur ou à une question ».