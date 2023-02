Google déploie Vue immersive et Live View, les fonctionnalités dopées à l’IA de Maps

Google déploie sur mobiles les impressionnantes fonctionnalités de Google Maps qui tirent parti de l'IA et de la vision automatique.

On pourrait croire que les vagues de licenciements qui s’abattent sur les GAFAM vont ralentir le rythme des mises à jour de certains produits. En ce qui concerne Maps, l’application de cartographie de Google, il n’en est rien. Quasiment chaque mois, les ingénieurs de Mountain View se rappellent à notre bon souvenir avec de nouvelles fonctionnalités toujours bien senties. Chris Phillips, directeur du département Géo de Google, présente les nouveautés qui vont révolutionner Google Maps.

Google, qui il y a peu était encore considéré comme un leader dans le domaine, se fait remplacer par ChatGPT, le chatbot d’OpenAI dans le cœur et les écrans des internautes. L’hégémonie du moteur de recherche de Google est menacée, il est temps qu’elle montre ce dont elle est capable.

La mise à jour de Google Maps sur iOS et Android tirent profit de l'Intelligence artificielle

Vue immersive permet de visiter en avance un lieu en 3 D et à plusieurs heures de la journée. Pour ce faire, Google utilise les technologies de Street View et des images aériennes, mais surtout, elle inaugure NeRF, pour champs de rayonnement neuronal, « une technique d’IA avancée qui transforme des images ordinaires en représentations 3D ».

Live View bénéficie également de l’apport de l’IA pour proposer une expérience de Réalité augmentée qui deviendra vite indispensable aux personnes situées à Paris et dans une dizaine d'autres lieux. Elle vous permet de « trouver des choses autour de vous en soulevant votre téléphone lorsque vous êtes dans la rue ». Et cela, aussi bien à l'extérieur qu’à l’intérieur des établissements ouverts au public. Live View fonctionnera bientôt dans « 1 000 nouveaux aéroports, gares et centres commerciaux à Paris, Barcelone, Berlin, Francfort, Londres, Madrid, Melbourne, Prague, São Paulo, Singapour, Sydney, Taipei et Tokyo ». Google lance également un certain nombre de fonctionnalités qui intéresseront les conducteurs, les cyclistes et les usagers des transports en commun. Toutes ces nouveautés seront progressivement déployées dans les jours qui viennent sur les appareils iOS comme Android.

Source : Google