Google améliore l’accessibilité sur Android avec des nouveautés bienvenues

Google vient de dévoiler de nombreuses améliorations sur Android, concernant notamment le divertissement et l'accessibilité. Concernant ce volet important, l'appli Amplificateur de sons profite de plusieurs ajouts bienvenus, tout comme l'appli Lookout, conçue pour les personnes malvoyantes ou atteintes de cécité et de basse vision.

Alors que Google a annoncé des améliorations à venir du côté de Google Assistant, la firme de Mountain View vient de confirmer sur son blog l'intégration de plusieurs nouveautés sur des fonctionnalités et des applis phares d'Android.

Ces retouches concernent principalement le divertissement et l'accessibilité. Concernant ce point essentiel, Google a annoncé une refonte de l'appli Amplificateur de sons. Conçu pour les personnes malentendante, cette appli amplifie et filtre les sons importantes qui entourent l'utilisateur.

Google renforce l'accessibilité sur Android

Avec la mise à jour déployée ce vendredi 2 juin 2022, Google intègre une meilleure réduction des bruits de fond, sans oublier un son plus rapide et plus précis d'après les dires du géant de la Tech. Il faut rajouter à cela une interface remaniée sous Material You, le fameux design d'Android 12, pour une meilleure visibilité.

Bien entendu, l'application Lookout, dédiée aux personnes malvoyantes ou atteintes de basse vision et de cécité, accueille également quelques nouveautés. Le mode Images fait peau neuve par exemple et exploite désormais le dernier modèle d'apprentissage automatique de Google pour la compréhension de l'image.

De fait, l'utilisateur peut désormais entendre la description d'une image en l'ouvrant simplement à partir de n'importe quelle application (que ce soit sur Twitter ou autre). Par ailleurs, les améliorations apportées au mode Texte, au mode Documents, au mode Etiquette alimentaire et au mode Exploration rendent Lookout plus précis dans ses descriptions.

L'appli Lookout enfin disponible hors-ligne !

Pour rappel, le mode Texte permet tous les textes capturés via votre appareil photo. Quant au mode Exploration, il suffit de diriger l'appareil photo vers votre environnement pour qu'il détecte les éléments qui s'y trouvent, comme des objets ou des textes. Concernant le mode Etiquette alimentaire, il permet de scanner le code-barres des produits alimentaires pour en savoir plus à leurs sujets.

Enfin et c'est une excellente nouvelle, Lookout fonctionne désormais hors-ligne. De fait, plus besoin d'être constamment connecté à un réseau Wi-Fi ou via vos données mobiles pour profiter des services de l'appli.