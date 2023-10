WhatsApp déploie enfin le multi-compte sur un même smartphone, voici comment en profiter

Aujourd'hui, WhatsApp permet enfin d'activer un second compte sur l'application depuis son smartphone. Annoncée depuis plusieurs mois, la fonctionnalité débarque désormais sur Android et iOS. Attention toutefois, certaines conditions sont à respecter. On vous explique comment configurer votre deuxième compte.

On pourra dire que cette fonctionnalité se sera fait attendre. Alors que ses concurrents la proposent depuis bien longtemps, WhatsApp a pris son temps pour inclure le support du multi-compte sur son application. Pendant longtemps, il a fallu se munir d'un second smartphone pour se connecter à un compte différent ou, pour les plus motivés, se doter d'une surcouche Android spécifique permettant d'installer une deuxième version de l'application sur son téléphone.

Mais tous ces contretemps appartiennent désormais au passé. Au mois de juin, WhatsApp déployait déjà la prise en charge du multi-compte pour les utilisateurs Business. Aujourd'hui, la messagerie annonce via un billet de blog le déploiement global de la fonctionnalité sur Android et iOS. Une fois la mise à jour reçue – ce qui, comme d'habitude, peut prendre plusieurs heures – vous pourrez enfin configurer un second compte depuis votre smartphone.

Comment ajouter un deuxième compte WhatsApp sur un seul smartphone

Plusieurs précisions doivent cependant être apportées. Premièrement, si WhatsApp parle bien de multi-compte dans son billet de blog, il faudra pour le moment se contenter d'un unique compte supplémentaire sur un même smartphone. Cette limitation est certainement due au second point important : puisqu'il faut impérativement un numéro de téléphone pour se créer un compte WhatsApp, vous devrez nécessairement être muni d'un smartphone qui prend en charge la dual SIM.

Si tel est votre cas, voici la marche à suivre pour créer un second compte sur la messagerie :

Ouvrez WhatsApp sur votre smartphone

sur votre smartphone Appuyez sur le menu à trois points en haut à droite sur l'écran

Rendez-vous dans les Paramètres

Appuyez sur la flèche à droite de votre nom

Sélectionnez Ajouter un compte

Suivez les instructions à l'écran

Vous voilà désormais avec un second compte WhatsApp sur votre smartphone, ce qui vous sera bien pratique si vous possédez un numéro de téléphone professionnel par exemple.

Source : WhatsApp