Godeal24 fête Halloween avec Office 2021 Pro à 26,75€ et Windows 10 Pro à 8,65€

Pour célébrer Halloween, Godeal24 propose des clés logicielles à vie à faible coût, dont Office 2021 Pro ou encore Windows 10 Pro à des prix défiant toute concurrence. On vous développe les offres ci-dessous.

Dans le contexte économique actuel, de nombreuses personnes se retrouvent sans emploi et doivent donc être vigilantes quant à leurs dépenses. Pour assurer le bon fonctionnement de son ordinateur, des mises à jour régulières sont cependant nécessaires et elles peuvent être coûteuses. Si vous cherchez une offre avantageuse sur Windows 10 Pro par exemple, Godeal24 est là pour vous aider. Actuellement, Godeal24 propose à tous ses clients des tarifs exceptionnellement bas ! C'est l'occasion de profiter de licences à vie à des coûts très réduits ! Grâce à la grande promotion d'Halloween, obtenez Windows 10 Professionnel pour seulement 8,65 €, soit moins de 10% du prix en boutique !

Profitez-en également pour vous offrir Office 2021 Pro qui vaut vraiment le détour. La licence Office 2021 Professionnel est disponible pour la modique somme de 26,75 €. Équipez-vous de la suite de productivité la plus performante et accomplissez vos tâches complexes en un rien de temps ! Office 2021 Professional Plus est un logiciel bureautique complet qui stimule la productivité et qui regroupe de nombreuses applications essentielles telles que Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc. Office 2021 Pro intègre des fonctions et des outils riches permettant aux utilisateurs de réaliser diverses tâches plus rapidement.

Les offres Microsoft Office et Windows OS chez Godeal24

Avec le code SGO62, vous profitez de -62% de remise sur les produits suivants :

Le code SGO50 permet également des prix mini sur les logiciels Windows OS suivants :

Utilisez le code SGO62 pour -62% de réduction sur les produits suivants :

En prime, le site propose des outils informatiques essentiels au meilleur prix comme :

Comment payer sa commande chez Godeal24 ?

Pour profiter de tous ces prix mini, rendez-vous vite chez Godeal24 et ajoutez vos logiciels à votre panier. Vous pouvez ensuite créer un compte ou continuer sur le site en tant qu'invité. Inscrivez ensuite vos informations de paiement.

Sélectionnez “CWALLETCO” et cliquez sur le bouton “Continuer”.

Vérifiez votre commande et cliquez sur “Passer la commande”.

Vous êtes redirigé vers une nouvelle page où vous pouvez choisir votre méthode de paiement.

Enfin, vous pouvez choisir Paypal par exemple pour finaliser votre paiement.

Chez Godeal24, vous pouvez économiser beaucoup de temps et d'argent grâce aux licences Microsoft à prix réduit, aux principaux logiciels de sécurité informatique et à d'autres outils pour ordinateur. Obtenez le système d'exploitation Windows et MS Office à un prix imbattable. Profitez d'une expérience d'achat sans tracas avec la livraison numérique de Godeal24, qui envoie votre logiciel directement dans votre boîte e-mail quelques secondes après l'achat. De plus, avec une évaluation “Excellent” à 98% sur TrustPilot et un support technique expert disponible 24h/24 et 7j/7, vous pouvez être sûr de la qualité du produit que vous achetez.

Godeal24 promet qu'ils offrent un support technique professionnel 24/7, un service après-vente à vie et que vous pouvez utiliser le produit sans problème !

Contact : [email protected]

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.