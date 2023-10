AliExpress propose le PC portable Lenovo Xiaoxin Pro 14 2023 à prix cassé !

Profitez de l'Heure de la fête chez AliExpress pour faire le plein de bonnes affaires ! Jusqu'au 19 octobre prochain, l'enseigne propose par exemple le PC portable Lenovo Xiaoxin Pro 14 2023 à un prix défiant toute concurrence. On vous explique tout ci-dessous.

AliExpress nous gâte une fois de plus avec son événement “L'heure de la fête”. Parmi les promotions majeures, l'offre sur le PC portable Lenovo Xiaoxin Pro 14 2023 retient particulièrement l'attention.

Jusqu'au 19 octobre à 8h59, les amateurs de technologie et les professionnels peuvent s'offrir ce bijou de technologie pour 1036,82€, profitant d'une remise exceptionnelle de 65€ sur le prix initial de 1101,82€.

Le Lenovo Xiaoxin Pro 14 2023, c'est la promesse d'une performance à couper le souffle. Animé par un processeur AMD Ryzen 7 7840HS et une carte graphique Radeon 780M, il répondra aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, qu'ils soient graphistes, développeurs ou simples passionnés de jeux vidéo. Sa RAM de 32 Go LPDDR5X et ses options de stockage SSD (1 To ou 2 To) garantissent une rapidité d'exécution et un espace suffisant pour toutes vos applications et fichiers. L'écran 2.8K 120HZ, avec sa luminosité de 400nits, promet quant à lui une expérience visuelle époustouflante, rendant chaque utilisation unique. Bref, c'est une offre à ne pas manquer pour ceux qui cherchent à investir dans un ordinateur portable haut de gamme sans se ruiner.

L'heure de la fête chez AliExpress : une pluie de promotions !

Mais l'offre sur le Lenovo Xiaoxin Pro 14 2023 n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'événement “L'heure de la fête” chez AliExpress regorge de promotions alléchantes sur une large gamme de produits. En effet, jusqu'à la fin de l'événement, l'enseigne propose des réductions pouvant aller jusqu'à 50% sur de nombreux articles, de la mode à l'électronique, en passant par les accessoires de maison et bien plus encore.

L'une des offres phares de cet événement, c'est la réduction de 2€ offerte pour chaque tranche de 15€ d'achat. Une aubaine pour les petits budgets, cette offre est néanmoins limitée à une réduction maximale de 10€. C'est l'occasion rêvée de faire de bonnes affaires sans se ruiner.

Pour les acheteurs prévoyant des commandes conséquentes, AliExpress n'a pas lésiné sur les moyens. Plusieurs codes promotionnels sont mis à disposition pour maximiser vos économies :

“FR60” vous octroie une remise de 60€ pour tout achat supérieur à 400€.

“FR45” vous permet de profiter de 45€ de réduction dès 300€ d'achat.

“FR26” vous permet de bénéficier de 26€ de remise pour toute commande excédant les 200€.

L'événement “L'heure de la fête” d'AliExpress est sans conteste le moment idéal pour faire ses emplettes, que ce soit pour renouveler son équipement technologique, anticiper ses cadeaux de Noël ou tout simplement se faire plaisir. Avec de telles offres, il serait dommage de ne pas en profiter. Marquez vos calendriers et préparez vos paniers, car avec AliExpress, la fête des bonnes affaires est bien et bellement lancée !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.