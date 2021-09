Gmail sur Android : fini de perdre vos mails, la recherche améliorée arrive en octobre 2021

La version Android de Gmail se dote d’une fonctionnalité depuis longtemps attendue : la recherche améliorée. S’il est déjà possible de retrouver ses mails sur l’application, ce sera encore plus facile en utilisant des filtres pour la pièce jointe ou un mot-clé spécifique.

Gmail ne cesse de s’améliorer. Du côté de la sécurité, l’application excelle de plus en plus, notamment grâce à son dernier système de défense contre le phishing. D’un point de vue design également, il y a une évolution, avec l’arrivée récente de la nouvelle interface inspirée de Material You. Mais c’est bien au niveau des fonctionnalités que Gmail change le plus. Non content d’être devenu un véritable couteau suisse avec l’ajout des appels audio et vidéo, c’est désormais la recherche qui fait l’objet d’une amélioration.

Sur sa version web, il est déjà possible de retrouver de vieux messages perdus dans les abysses de sa boîte mail. Pour cela, Google a mis en place un système de filtres ultra détaillés, allant du nom de la pièce jointe à la présence d’un mot-clé très spécifique, en passant par le nom du destinataire. Sur Android, c’est une autre affaire : les utilisateurs doivent encore se contenter d’un moteur de recherche relativement classique. Mais cela s’apprête à changer, comme l’annonce la firme de Mountain View dans un billet de blog.

Retrouvez bientôt tous vos mails dans la version Android de Gmail

Le principe reste donc le même. Les utilisateurs auront désormais à disposition un certain nombre d’options pour affiner leur recherche et augmenter leur chance de retrouver l’objet de leurs convoitises. Ces dernières apparaissent sous la forme de filtres se trouvant sous la barre de recherche, lorsqu’un mot-clé est tapé.

Une simple mise à jour de l’application sera nécessaire pour en profiter. Google précise que celle-ci est déjà disponible pour certains utilisateurs depuis le 20 septembre. Le déploiement s’étalera jusqu’à fin octobre 2021, il faudra donc être patient pour les autres. On vous conseille de jeter régulièrement un œil sur le Play Store au cas où vous chercheriez un mail depuis des mois.

