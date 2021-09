Google Maps parle avec un drôle d’accent à cause d’un bug

Google Maps est victime d'un bug plutôt étrange et cocasse. En effet, plusieurs utilisateurs se plaignent de voir la voix utilisé pour la navigation s'exprimer subitement avec un accent indien dans la majorité des cas. Google est au courant du problème et affirme travailler sur un correctif.

Tandis que Google Maps est au centre de plusieurs polémiques, à commencer par la limitation des fonctionnalités en cas de refus de partager vos données de localisation, le service de cartographie est victime d'un nouveau bug. Et disons qu'il est plutôt cocasse. Comme vous le savez, Google Maps comme bien d'autres applications dédiées à la navigation propose des instructions vocales.

Une fonctionnalité extrêmement pratique quand il s'agit de trouver son chemin dans une ville qu'on ne connaît pas. Seulement et comme en témoignent plusieurs utilisateurs sur Twitter, la voix utilisée par Google Maps déraille un peu en ce moment. En effet, pour une raison encore inconnue, la voix par défaut change subitement au profit d'une voix de l'Inde orientale.

La voix de Google Maps a des envies de changement

“Bonjour, j'utilise la voix anglaise et d'ordinaire c'est une voix féminine. Sur le chemin du retour pour rentrer à la maison aujourd'hui, c'était surtout la voix de femme. Puis soudain, pendant une instruction, elle a parlé avec ce qui ressemblait à une voix d'homme grave avec un léger accent indien. Quelqu'un a-t-il connue cela ? C'est fou”, raconte un utilisateur sur Reddit.

“Même chose ici. Un homme avec un accent indien. Il a commencé par alterner entre la voix féminine habituelle et la voix masculine indienne, puis est devenu complètement indien après quelques minutes”, ajoute un autre utilisateur. Difficile de savoir dans quelle mesure ce problème affecte les utilisateurs et si le pays, la langue ou l'appareil sont des facteurs. Bien entendu, ce bug n'affecte en rien la précision du guidage et des instructions, mais disons que cela peut décontenancer en effet.

Avec la multiplication des témoignages, Google a rapidement reconnu le problème sur Twitter et assuré travailler sur un correctif, qui “sera déployé prochainement” sans plus de précision. Et vous, avez-vous rencontré ce bug durant votre utilisation de Google Maps ? Dites-le-nous dans les commentaires. Nous ne savons pas encore si ce problème touche principalement ou non les utilisateurs anglophones. Pour rappel, un autre bug de Google Maps avait privé un utilisateur de pizza pendant trois ans.

