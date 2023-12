Gmail vous permet de vous désabonner encore plus simplement des e-mails indésirables

Google apporte une mise à jour significative à Gmail, rendant le bouton de désabonnement aux e-mails publicitaires plus visible et facile d'accès, tant sur la version web que sur l'application Android.

Dans une récente mise à jour, Google a introduit une modification notable sur Gmail : un bouton de désabonnement plus proéminent. Initialement annoncée en octobre, cette fonctionnalité exige des expéditeurs d'e-mails en masse d'inclure un bouton de désabonnement en un clic dans le corps de leurs messages. Sur la version web de Gmail, le bouton bleu se situe désormais à côté du nom de l'expéditeur. Un clic sur ce bouton entraîne une demande de confirmation, après quoi Google envoie un e-mail de désabonnement en votre nom.

Cette fonctionnalité, en plus d'être accessible directement dans l'e-mail, apparaît également dans la boîte de réception lorsqu'un utilisateur survole un message. Ceci offre un moyen rapide et efficace de gérer les abonnements indésirables. Gmail pour Android, qui avait auparavant son bouton de désabonnement dans le menu déroulant supérieur, bénéficiera également de cette amélioration. Les utilisateurs sont encouragés à mettre à jour Gmail pour voir apparaître cette fonctionnalité.

Une gestion simplifiée des abonnements sur Gmail

Cette mise à jour intervient alors que les utilisateurs de Gmail sur Android bénéficient déjà de facilités pour se désabonner des e-mails publicitaires. La version 2023.11.12 de l'application Android de Gmail intègre un bouton de désabonnement situé à droite de l'adresse de l'expéditeur, fonctionnant de la même manière que celui de la version web. En cliquant dessus, les utilisateurs peuvent rapidement se désinscrire des e-mails indésirables. Google a augmenté la taille de ce bouton pour le rendre plus visible, bien que pour l'instant, cette fonctionnalité ne soit disponible que pour certains utilisateurs.

Actuellement en cours de déploiement, cette amélioration de Gmail est un exemple de la façon dont Google continue de faciliter la vie de ses utilisateurs. On se souviendra de cette mise à jour qui permet à une intelligence artificielle d'écrire des e-mails à notre place. En rendant maintenant le processus de désabonnement plus simple et plus intuitif, Gmail permet une gestion plus efficace des e-mails indésirables.