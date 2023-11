Gmail : vous désabonner des e-mails publicitaires va devenir encore plus facile sur Android

Quoi que nous fassions, des e-mails publicitaires finissent toujours par se retrouver dans notre boîte de réception, mais Google va bientôt vous permettre de vous en débarrasser encore plus simplement qu’avant.

L’Application Gmail sur Android apporte deux nouvelles fonctionnalités avec la dernière mise à jour portant le numéro de version 2023.11.12. La première est la navigation prédictive vers l'arrière sans avoir à activer la navigation prédictive dans les options de développement. L'autre fonctionnalité facilitera la désinscription des expéditeurs d'e-mails promotionnels.

Se désabonner d’e-mails considérés comme des spams est censé être relativement facile, puisqu'un bouton situé dans le pied de page de la plupart des listes de courriels automatisées vous permet déjà de cliquer et de confirmer que vous ne voulez plus recevoir de courriels. Mais si vous essayez de mettre fin à un grand nombre d'abonnements, cette opération peut rapidement devenir fastidieuse. Google a donc prévu de rendre cette action encore plus facile avec un bouton dédié, et plus grand qu’avant.

Google va simplifier la désinscription d’e-mails promotionnels

Dans la version web de Gmail, vous disposez d'une option “Se désabonner” en haut de l'e-mail pour vous désabonner de presque tous les e-mails promotionnels. En cliquant sur celui-ci, vous devez parfois vous rendre sur le site web de l'expéditeur de l'e-mail pour vous désinscrire. Le problème, c’est que ce n'est pas le cas avec l'application Gmail sur Android.

Dans la nouvelle mise à jour de l’application Gmail, un bouton de désabonnement est situé à droite de l'adresse de l'expéditeur. Ce dernier fonctionne exactement de la même manière que celui de la version web, et vous permet donc de vous désinscrire rapidement des e-mails que vous ne souhaitez plus recevoir. Mieux encore, Google a fait en sorte qu’il soit bien visible en augmentant sa taille, de sorte que vous ne puissiez pas passer à côté.

Pour l’instant, ce nouveau bouton n’est présent que pour certains utilisateurs, et on ne sait pas quand celui-ci sera déployé pour tout le monde. Comme d’habitude, il faudra probablement encore attendre plusieurs semaines avant de le voir arriver sur la version stable de Gmail sur Android. En attendant, Google prévoit déjà un autre changement de taille : la simplification de l’envoi d’e-mails, en s’inspirant de WhatsApp.