Gmail pour Android va encore plus simplifier l’envoi d’e-mails en s’inspirant de WhatsApp

Google est en train de tester une nouvelle interface pour Gmail sur Android qui rend le célèbre client e-mail toujours plus semblable à une messagerie instantanée.

Google ne cesse de chercher des moyens de rendre ses produits toujours plus attractifs. Le site Android Police nous apprend que la firme de Mountain View est en train de tester une nouvelle interface pour Gmail sur Android qui sera très familière aux utilisateurs de WhatsApp et autre Telegram. En effet, les designers introduisent une boîte de réponse rapide et persistante sous tous les courriels, ce qui permet de répondre immédiatement aux e-mails sans avoir à faire défiler l’écran jusqu’en bas de la conversation pour atteindre le bouton « Répondre », comme c’est le cas jusqu’à présent.

À lire — Gmail, Outlook : comment trouver l’adresse IP de l’expéditeur d’un e-mail ?

En proposant une expérience toujours plus similaire aux messageries instantanées, Google compte bien séduire les internautes habitués à l’interface plus intuitive des applications mobiles telles que WhatsApp, Signal ou encore Telegram. La boîte de réponse restera en place en bas de l’écran, mais devrait bien évidemment s’adapter en hauteur selon la quantité de texte que vous saisirez. Une icône pour joindre un fichier au message sera à portée de pouce, à gauche de la boîte, tandis que les désormais indispensables émojis seront accessibles à droite.

Gmail sur Android se transforme pour ressembler toujours plus à une messagerie instantanée

Cette fonctionnalité se révélera très pratique dans les échanges du quotidien, mais si vous devez rédiger un e-mail plus détaillé ou plus professionnel depuis votre smartphone, vous n’aurez qu’à cliquer sur un bouton qui fera apparaître la fenêtre de composition de message en plein écran habituelle. Au niveau ergonomique, les boutons « Répondre », « Répondre à tous », « Transférer » ou même celui pour changer de destinataires se retrouveront dans cette nouvelle boîte de composition IM, dans un menu déroulant toujours visible.

Aucune date de déploiement n’a été dévoilée pour cette fonctionnalité qui rendra l’utilisation de Gmail encore plus instinctive, mais il ne fait nul doute qu’une fois proposée au public, elle sera très populaire auprès des internautes habitués à jongler entre Gmail et WhatsApp, par exemple.