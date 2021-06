Gmail : comment activer gratuitement l’interface Google Workspace sur la version web

Google vient d'annoncer que la nouvelle interface Google Workspace est désormais disponible gratuitement pour tous les détenteurs d'une adresse Gmail. Dans ce tutoriel rapide, on vous explique comment activer la nouvelle interface Google Workspace sur la version web de Gmail.

Normalement, Google Workspace est un service payant avec des offres d'abonnement qui vont de 4,68 € pour l'édition la moins chère, 9,36 € par mois pour l'édition Business Starter, à 15,60 € pour l'édition Business Plus. Google Workspace, autrefois connu comme “l'abonnement G Suite” est dédié aux entreprises, quelle que soit leur taille. L'idée est de proposer plus d'options et de services qui favorisent le travail en équipe, que ce soit pour organiser des réunions, suivre le travail ou collaborer.

Tous les forfaits Google Workspace incluent une adresse email personnalisée avec le nom de domaine de votre entreprise. Or, le 14 juin 2021 Google a annoncé que “tout Google Workspace est disponible pour tout le monde avec un compte Google ». Cela n'inclut pas l'achat d'un nom de domaine, mais il devient possible d'activer l'interface Google Workspace dans Gmail. Le changement n'est pas automatique, mais on vous explique tout dans ce tutoriel.

Lire également : Comment activer et utiliser Google Chat dans Gmail sur smartphone

Comment activer la nouvelle interface Google Workspace de Gmail

Activer la nouvelle interface Google Workspace dans Gmail (web) est simple comme bonjour, à condition de connaître les bonnes étapes :

Allez dans la roue crantée en haut à droite, juste à gauche de votre avatar

Cliquez sur Afficher tous les paramètres

Allez dans l'onglet Discussions et visioconférences

Activez l'option Google Chat

C'est ce réglage qui fait basculer votre compte Gmail vers l'interface Google Workspaces. Google Chat remplacera désormais totalement Google Hangouts. Le nouveau Google Chat concentre le gros des fonctionnalités de Google Workspaces. Plus pratique, il offre plus de clarté mais aussi plus d'options pour collaborer en équipe au sein de la suite d'applications bureautiques dans le cloud de Google.

Appuyez sur Enregistrer les modifications

Un assistant s'affiche alors. Suivez-le pour découvrir tout ce qui change avec la nouvelle interface Workspace : Google Chat à la place de Hangouts et les trois nouvelles sections “Discussions”, “Salons” et “Visioconférences” dans la colonne de gauche, entre autres nouveautés.