VLC 3.4 : l’appli Android se met à jour avec une nouvelle interface pour le lecteur audio

L'application Android VLC se met à jour. Cette version 3.4 apporte son lot de modifications, à commencer par l'intégration de marque-pages, pratique pour ne pas perdre sa progression dans la lecture d'un livre audio ou d'un podcast.

Alors que le déploiement de la version 4.0 de VLC est toujours attendu en 2021, les développeurs de VideoLan continuent de mettre régulièrement à jour l'application Android de leur célèbre lecteur multimédia. Et après avoir corrigé les bugs de la mise à jour automatique avec le précédent patch, les équipes de VideoLan apportent quelques améliorations bienvenues via cette version 3.4 de VLC pour Android.

Commençons tout d'abord par l'ajout majeur de cette nouvelle version : l'intégration de signets, ou des marque-pages si vous préférez. Comme avec votre livre préféré, ils permettent de reprendre la lecture de n'importe quel contenu multimédia à l'endroit où vous l'avez laissé en quittant l'application. Pratique si vous avez l'habitude d'écouter des contenus longs comme des podcasts ou des livres audio sur VLC. Plus besoin de se souvenir du timecode, les signets sont là pour le faire à votre place en s'affichant directement sur la barre de progression de la lecture.

VLC pour Android fait peau neuve

Ensuite, on note une refonte discrète de l'interface du lecteur audio, qui reprend d'ailleurs quelques éléments de celle de Google Play Music. On retrouve ainsi une section plus grande consacrée aux illustrations des albums, le but étant d'afficher votre contenu au centre de l'écran. Le listing des vidéos est également plus clair, avec des miniatures plus imposantes pour davantage de lisibilité. En outre, les développeurs annoncent qu'il est désormais possible d'utiliser VLC pour Android sans avoir à accorder d'accès aux fichiers internes de votre smartphone. Une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent l'appli uniquement pour regarder des streams par exemple.

Les développeurs ont ensuite pensé aux nouveaux utilisateurs. En effet, ils pourront profiter désormais d'un tutoriel qui les guidera pas à pas dans leur découverte de l'application VLC pour Android. Mention spéciale à la rubrique dédiée aux contrôles gestuels, qui permettront aux utilisateurs d'éviter les mauvaises manipulations. Enfin, la navigation de l'application sur Android Auto a totalement été repensée, pour rendre l'expérience plus fluide et plus intuitive, notamment pour rechercher et sélectionner vos pistes audio.