Gmail devient l’appli à tout faire avec les appels audio et vidéo

Google vient d'annoncer une nouvelle mise à jour pour Google Workspace, sa nouvelle suite bureautique qui regroupe Gmail, Google Drive, ou encore Google Meet. Parmi les nouveautés apportées, on note la possibilité de passer des appels audio et vidéo depuis l'application mobile Gmail.

Dans un communiqué officiel publié ce mercredi 8 septembre, Google a annoncé une nouvelle mise à jour à venir pour Google Workspace, sa nouvelle suite bureautique qui regroupe les outils et logiciels les plus populaires de l'entreprise comme Gmail, Google Drive, Google Meet ou Google Docs. Si cette MAJ inclut de nombreuses améliorations, les retouches apportées à Gmail restent les plus importantes.

En effet, le service de messagerie semble se transformer de plus en plus en centre de contrôle des différentes applications Google. Il est vrai que Google a accordé de nombreux attributs supplémentaires à Gmail, comme la possibilité de glisser des photos reçues dans Gmail directement dans Google Photos ou d'activer Google Chat sur Gmail.

Gmail se transforme davantage en centre de contrôle Google

Avec cette mise à jour, Google continue dans cette voie en intégrant la possibilité de passer des appels audio et vidéo avec Google Meet directement depuis l'application Gmail. En d'autres termes, lorsque la fonctionnalité sera activée et déployée, il sera possible d'appeler vos collègues qui utilisent Google Workspace sans quitter Gmail.

Comme le précise Google, cette fonction est présentée comme “l'équivalent des discussions de bureau spontanées dans un environnement de travail hybride où certains employés sont à la maison”. Il faut rajouter à cette intégration de Meet dans Gmail un nouvel espace baptisé justement “Spaces”. Il s'agit ni plus ni moins d'une version remaniée et plus complète des canaux de discussion Rooms, avec notamment l'affichage d'un fil de discussion dans une colonne.

Parmi les autres améliorations, on note plusieurs options permettant de spécifier si vous êtes au bureau ou si vous êtes à la maison (important pour la planification des réunions), et un mode compagnon pour Meet qui vous permet d'utiliser le matériel audiovisuel d'une salle de conférence. Sans surprise, ces nouvelles fonctionnalités seront d'abord disponibles pour les professionnels abonnés à la suite Google Workspace. Elles seront ensuite proposées aux particuliers d'ici les prochaines semaines.

Source : The Verge