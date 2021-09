Gmail : Google déploie une mise à jour avec Material You destinée à Android 12

Google déploie une nouvelle mise à jour de l’application Gmail. Elle est destinée à ceux qui ont adopté la beta d’Android 12. La principale nouveauté de cette application est l’intégration du Material You, l’interface que Google a présentée à sa dernière conférence dédiée aux développeurs.

Google a présenté en mai 2021 une nouvelle version d’Android. Elle porte le numéro 12. Et elle apporte de nombreuses nouveautés. Nous avons évoqué dans nos colonnes la nouvelle ergonomie des notifications ; l’arrivée d’un nouveau menu pour les gamers (similaire à ce que proposent Oppo et Samsung, mais pas comme Lenovo et Asus) ; des mises à jour qui sont déployées à partir du Play Store ; l’autorisation d’installer des applications à partir de boutiques alternatives ; etc.

L’une des nouveautés les plus importantes d'Android 12 est sans nul doute le nouveau design de l’interface. Elle s’appelle Material You. Material, parce qu’il s’agit d’une extension du Material Design que Google a introduit avec Android 5 Lollipop. Et You, parce que l’interface s’adapte à certaines préférences de l’utilisateur. Placez une image en fond d’écran et la couleur des aplats de la zone de notification ou du tiroir d’application s’harmonise automatiquement.

Gmail est la première application de Google à adopter Material You

Material You va donc être au cœur du langage design d’Android 12, mais également de nombreuses applications. En effet, Google demande (avec beaucoup d’insistance) aux développeurs de prendre en charge les nouvelles interfaces d’Android. Material You ne fait pas exception. Évidemment, Google se doit de montrer le bon exemple. Toutes les applications de Google devraient adopter Material You. La preuve cette semaine avec Gmail.

Un utilisateur du forum de XDA-Developers affirme avoir reçu une mise à jour destinée à la version Android 12 de l’application de messagerie. Afin de confirmer l’information, il a partagé plusieurs captures d’écran réalisées à partir d’un Pixel 5 sur lequel est installée la quatrième beta du système d’exploitation. Attention, cette mise à jour n’est pas poussée auprès de tous les utilisateurs de la beta, même si le système d’exploitation est à jour.

La source de ces images explique que, dès l’ouverture, l’application a immédiatement adopté une palette de couleurs associée à son fond d’écran. Plusieurs éléments peuvent donc changer dynamiquement de couleurs : l’aplat du fond, les boutons de navigation, la barre de recherche ou encore menu paramètres. Il faudra certainement s’attendre au même traitement avec toutes les autres applications de Google : Search, Drive, Photos, Play, etc.

Source : XDA Developers