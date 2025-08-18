Vous voulez protéger votre adresse Gmail ? Voici 3 solutions efficaces

Protéger son adresse email est devenu indispensable pour éviter piratage et spam. Des services existent pour générer des adresses jetables qui redirigent vers votre boîte principale. Simples à utiliser, ils permettent de garder le contrôle sans effort.

Utiliser une seule adresse email pour tout est parfois risqué. Entre les inscriptions aux sites web, les achats en ligne ou les comptes bancaires, un seul piratage peut ouvrir l’accès à toutes vos informations. Les experts recommandent de séparer ses usages avec plusieurs adresses, mais ce n’est pas toujours pratique. C’est pour cette raison que les alias apparaissent comme une alternative simple et efficace.

Apple propose déjà une fonction appelée « Masquer mon adresse e-mail », qui génère automatiquement des adresses temporaires. Mais cette option reste réservée aux iPhone, iPad et Mac. Les utilisateurs de Gmail disposent d’alternatives grâce à des services spécialisés. Ces outils créent des adresses uniques que l’on peut supprimer ou désactiver si elles commencent à recevoir du spam, tout en protégeant l’adresse principale. Cette technique permet donc de limiter les fuites de données personnelles en ligne.

Trois services permettent de générer des alias Gmail pour éviter le spam et protéger son identité

Le premier est SimpleLogin, développé par la société suisse Proton, déjà connue pour Proton Mail et Proton VPN. Gratuitement, il permet de créer jusqu’à dix adresses alias. Un abonnement à environ 4 dollars, soit environ 3,70 € par mois, débloque un nombre illimité d’alias et l’utilisation de domaines personnalisés. Ce service open source est transparent et s’intègre désormais avec Proton Pass, le gestionnaire de mots de passe de la marque.

Mozilla propose pour sa part Firefox Relay, intégré directement au navigateur Firefox. La version gratuite offre cinq alias, chacun lié à un usage distinct. La version premium, facturée 0,99 € par mois, donne accès à des adresses illimitées et à la possibilité de répondre aux messages sans révéler son email principal.

Enfin, DuckDuckGo Email Protection se démarque par sa gratuité totale : il offre des alias illimités, supprime automatiquement les traqueurs et permet de répondre de manière anonyme. Ces trois solutions rendent accessible à tous la création d’adresses jetables, sans changer de messagerie et directement utilisables avec Gmail.