Google Drive sur mobile devient plus pratique après cette mise à jour

Google met à jour la page d'accueil de son espace de stockage en ligne Google Drive sur Android et iOS. Elle devient plus pratique, surtout quand les documents sont partagés au sein d'une équipe de travail.

L'écosystème Google sur Android regroupe en théorie tout ce dont vous pourriez avoir besoin dans le cadre professionnel. Une boîte mail, une suite bureautique, un scanner embarqué, ou encore un espace de stockage avec Google Drive. La firme s'évertue à faire évoluer régulièrement toutes ses applications, et celle-ci ne fait pas exception. Parfois, il s'agit d'un changement essentiellement cosmétique comme une couleur à l’arrière-plan de chaque dossier Drive et un bouton en plus. Et parfois, c'est un remaniement assez profond de l'interface.

Dans une mise à jour déployée chez tous les utilisateurs de Google Workspace, entreprises comme individus, la page d'accueil de Google Drive change de visage pour proposer quelque chose de plus pratique. Peu importe que vous soyez sur iOS ou Android, vous y aurez droit. En plus d'un nouvel affichage sur l'onglet Suggestions, le changement principal est la disparition de l'onglet Notifications à droite. Remplacé par Activités, ce dernier a pour objectif de rassembler en un seul endroit “les documents qui nécessitent votre attention comme les demandes d'accès en attente, les commentaires récents ou les demandes de validation”.

La page d'accueil de Google Drive sur mobile devient plus pratique

On le voit sur la capture d'écran ci-dessous, l'affichage de l'onglet Suggestions devient plus compact, et c'est tant mieux. Cela permet de voir en un coup d’œil plus de documents parmi ceux qui ont été ouverts, partagés ou édités récemment. Dans le nouvel onglet Activités, il est possible d'utiliser des filtres pour n'afficher que certains types de documents. Uniquement les demandes d'accès par exemple, ou seulement ceux qui ont été commentés il y a peu. La fonctionnalité se destine plus à une équipe de travail qu'aux utilisateurs individuels, mais elle est bienvenue.

Le déploiement de la mise à jour sur Android a démarré le 6 novembre et doit durer environ 15 jours. Idem sur iOS, mais avec un coup d'envoi le 10 novembre. Dans les deux cas, il est donc possible que vous l'ayez déjà reçu, et sinon, l'attente ne sera pas longue. Notez que si vous n'utilisez pas la page d'accueil, Google Drive s'ouvrira par défaut sur le dernier onglet que vous avez utilisé comme Partagés ou Fichiers.

Source : Google