Gmail va permettre de sauvegarder directement des images dans Google Photos

Gmail va offrir une nouvelle options à ses utilisateurs : la possibilité de placer directement les images reçues en pièce jointe dans Google Photos. Une preuve de plus que le service, qui sera prochainement limité dans sa version gratuite, est devenu incontournable dans l'écosystème du constructeur.

Google Photos est en train de devenir le service central de l’écosystème Google, et pour cause, il va devenir payant après avoir été gratuit pendant des années. La firme de Mountain View a appris à le rendre indispensable et le montre encore une fois aujourd’hui. Certains utilisateurs de Gmail ont en effet remarqué une nouveauté dans leurs courriels. Lorsqu’une image est en pièce jointe, il est désormais possible de la sauvegarder directement dans Google Photos, et ce sans la télécharger. Il suffit de cliquer sur l’image et cette solution est proposée.

Dans les faits, c’est une solution qui peut se montrer très pratique pour les utilisateurs. En consultant nos mails sur PC, nous avons pris l’habitude de télécharger les photos sur notre machine. Sur smartphone, les choses sont différentes. Avec cette petite fonctionnalité, il sera donc possible de directement placer une image dans Google Photos afin de la retrouver plus tard.

Google Photos va devenir payant

Ainsi, il sera facile de conserver une photos sur tous vos terminaux. A noter que pour le moment, seules les images en jpeg sont concernées et que seule une petite partie des utilisateurs a accès à cette fonctionnalité.

Cette option sera pratique… mais prochainement, il va falloir mettre la main à la poche pour en profiter. Google a en effet annoncé que le stockage illimité et gratuit, qui est la règle pour le service depuis ses débuts, c’était bientôt terminé. A partir du 1er juin, les utilisateurs ne pourront stocker que 15 Go de photos sans avoir à payer. Pour 100 Go supplémentaires, il faudra débourser un abonnement de 2 euros par mois. Une offre qui concerne tout le monde, sauf les possesseurs de smartphones Pixel.

Google a su rendre son service indispensable. Aujourd’hui, difficile de se passer de Photos lorsqu’on est un utilisateur Android. Il faudra donc passer à la caisse pour continuer à en profiter. Cette nouvelle fonctionnalité vient renforcer l’aspect pratique de Photos et sera déployé dans les prochains jours.