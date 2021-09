Google Photos propose d’imprimer vos photos et les livrer directement chez vous

Alors que Google Photos vous permet déjà de stocker vos photos sur vos smartphones ou dans le cloud, le service du géant américain permet désormais de commander des tirages de photos spécifiques et de les faire livrer directement chez vous.

Si vous préférez conserver des souvenirs non numériques de vos dernières vacances, Google vous offre désormais la possibilité de faire imprimer vos photos dans un livre ou de réaliser des tirages individuels. Mieux encore, le géant américain pourra expédier directement les photos à votre domicile.

Auparavant, le service de livraison de Google Photos choisissait chaque mois vos dix “meilleures” photos sur papier cartonné (selon son algorithme d'IA) et vous les livrait pour 7 dollars par mois, ou 9,99 dollars par mois pour les retrouver dans un livre. Désormais, les utilisateurs américains peuvent faire imprimer les photos de leur choix, pour seulement 0,18 dollar la photo (hors frais de livraison).

Google est présent dans le secteur de l'impression de photos depuis 2018, mais Google avait mis fin au projet de “service d'impression premium” alimenté par l'IA le 30 juin dernier, avant de finalement le rouvrir en octobre.

Différentes tailles d’impression sont disponibles

En plus de permettre des tirages de photos spécifiques, Google propose désormais davantage de tailles pour les photos qu’il imprime. Outre les anciens formats 4×6, 5×7 et 8×10 pouces, les tirages peuvent être commandés dans quatre tailles supplémentaires : 11×14 pouces, 12×18, 16×20 et 20×30 pouces. En plus des photos classiques, Google permet également de commander des toiles. Aux États-Unis, six tailles supplémentaires ont également été ajoutées : 8×10, 16×16, 20×30, 24×36, 30×40 et 36×36 pouces.

Pour les plus pressés qui ne veulent pas attendre la livraison, le géant américain offre également la possibilité de retirer des photos dans un magasin Google local et de les faire imprimer instantanément. Pour l’instant, ce service n’est présent qu’aux États-Unis, mais on espère que Google le proposera un jour sur davantage de marchés. Indépendamment du papier cartonné et des toiles, il serait également intéressant de voir Google diversifier les supports en imprimant des photos sur du métal ou sur du bois.

