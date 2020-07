Ghost of Tsushima dégaine son ultime bande-annonce à quelques jours du lancement

Ghost of Tsushima annonce son arrivée imminente sur PS4 via une bande-annonce explosive, mêlant duel à mort, exploration et assassinat furtif. Après un report de sortie de trois semaines, les joueurs vont enfin pouvoir poser les mains sur le dernier titre du studio Sucker Punch.

Annoncé initialement lors de la Paris Games Week 2017, le très prometteur Ghost of Tsushima aura mis son temps avant d’arriver sur nos PS4. Mais ça y est, l’attente touche à sa fin. Après un report de sortie dû au coronavirus, le jeu d’action-aventure sauce Samouraï du studio Sucker Punch débarque enfin ce 17 juillet.

Pour célébrer ce lancement, les papas d’Infamous viennent de diffuser un ultime trailer de lancement. L’occasion de (re)découvrir en une minute toute l’ambiance de folie de Ghost of Tsushima, entre duel à mort, assassinat furtif, musique épique, direction artistique aux petits oignons pour une immersion inédite dans le Japon féodal de l’époque du Kamakura.

N’oubliez pas le patch Day One

Notez qu’il faudra tout de même prendre son mal en patience quelques instants, puisque les développeurs ont confirmé la présence d’un patch de 7,7 Go au lancement. Cette mise à jour viendra corriger quelques bugs qui n’ont pas pu être corrigés avant la duplication industrielle du jeu. En outre, certains contenus localisés selon les pays devraient également être rajoutés.

Après un The Last of Us Part 2 adulé, mais aussi décrié avec une violence inouïe, Ghost of Tsushima parviendra-t-il à se placer comme le dernier chef-d’œuvre de la PS4 ? L’espoir fait vivre comme on dit, et les joueurs et joueuses du monde entier pourront trouver une réponse à cette question dès ce vendredi 17 juillet, date de sortie officielle de Ghost of Tsushima.

Et vous, comptez vous défendre l’invasion mongole dans la peau du rōnin Jin Sakai ? Ou préférez peut-être passer votre tour et vous focaliser sur le non moins attendu Cyberpunk 2077 ? Dites-le-nous dans les commentaires !