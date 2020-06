Ghost of Tsushima : un patch de 7 Go sera disponible au lancement

Ghost of Tsushima vient de passer Gold. Prévu pour sortir le 17 juillet prochain sur PS4, le jeu sera bien au rendez-vous. Cependant, il faudra compter sur un pacth day one assez conséquent pour corriger les derniers bugs restants. Mais vous pourrez tout de même y jouer sans le télécharger.

Ghost of Tsushima est l’un des derniers hits de la PlayStation 4. Ce jeu d’action en monde ouvert est enfin passé Gold, a annoncé son développeur Sucker Punch. Dans le jargon, cela signifie que le titre est fini et que la production des blu-ray peut commencer. La sortie ne sera plus décalée (à part en cas de force majeure) : la boîte arrivera bien en magasin le 17 juillet prochain. Plusieurs fois retardé, à cause d’un développement long puis du coronavirus, Ghost of Tsushima arrivera enfin sur nos consoles.

We’re thrilled to announce that #GhostOfTsushima has gone GOLD! This is the culmination of years of hard work from our team and we can’t wait to get it into your hands on July 17! pic.twitter.com/nidZvlqIIk

— Ghost of Tsushima 🎮 July 17 (@SuckerPunchProd) June 22, 2020