Epic Game Store : votre ludothèque vaut une fortune si vous avez récupéré tous les jeux gratuits depuis le lancement

Depuis son lancement en 2028, l’Epic Games Store a distribué gratuitement un jeu par semaine, avec un pic durant les fêtes de Noël. Une affaire en or, si bien qu’il est intéressant de se poser la question de la valeur de ces cadeaux réguliers. C’est exactement ce qu’ont fait nos confrères de PCGamesN, et le résultat est astronomique.

Si vous jouez sur PC, il y a de fortes chances pour que l’Epic Games Store soit installé sur votre machine. Pourtant, le launcher est très souvent décrié pour ses performances en berne par rapport à Steam et ses notifications particulièrement envahissantes. Mais celui-ci possède un argument de poids qui le rend bien difficile à désinstaller : les jeux gratuits distribués chaque semaine.

Depuis 2018 en effet, l’Epic Games Store offre chaque semaine un nouveau jeu à ses utilisateurs. Bien souvent, il s’agit de jeux indépendants, au prix moins élevé que les mastodontes du secteur. Mais il arrive également que de gros titres AAA soient disponibles sans verser le moindre centime, notamment lors des périodes de fêtes. Autant dire que si vous avez récupéré tous les jeux gratuits depuis le lancement de la boutique, vous êtes actuellement assis sur une véritable mine d’or.

L’Epic Games Store a offert plus de 9000 € de jeux depuis sa création

Nos confrères de PCGamesN ont en effet décidé de sortir la calculatrice pour estimer la valeur de l’ensemble des jeux offerts par Epic depuis le lancement de sa boutique. Selon eux, celle-ci s’élève à pas moins de 10 110,41 dollars, soit 9392,77 euros. Une coquette somme qui vous ne sera malheureusement d’aucune utilité autre qu’informative puisqu’il est impossible de revendre ses jeux achetés sur l’Epic Games Store.

Au total, le store a offert 393 jeux. Il faut également noter que certains, à l’instar de Death Strading, ont déjà été offerts plus d’une fois. Parmi les plus gros jeux offerts, on peut notamment citer GTA V ou encore Civilization VI. Reste à savoir si cela va continuer encore longtemps. En effet, Epic l’admet lui-même : sa plateforme n’est absolument pas rentable. Si celle-ci ne parvient pas à attirer assez de joueurs, il y a fort à parier que ces cadeaux finiront par disparaître.

Source : PCGamesN