General Motors veut rattraper Tesla avec sa nouvelle batterie aux caractéristiques de rêve

Face à l’avance de Tesla, le groupe General Motors compte contre-attaquer grâce à une batterie haute capacité appelée Ultium. Cette batterie, développée avec LG, pourrait offrir une autonomie qui devrait talonner celle des Tesla Model S et serait compatible avec des charges rapides allant jusqu’à 200 kilowatts pour les véhicules de tourisme.

Les résultats de 2019 de Tesla sont dithyrambiques. Numéro 1 mondial du marché de l’électrique. Trois voitures placées dans le Top 20 mondial (Model «3, Model X et Model S), dont la pole position avec la Tesla Model 3. Première capitalisation boursière du secteur, devant Ford. Tout semble sourire à Elon Musk qui débarquera rapidement sur le marché des citadines électriques avec un modèle produit en Chine.

Face à cette situation, General Motors, marque historique du marché automobile américain (et mondial, a décidé d’attaquer le problème par le point d’achoppement le plus évident : la batterie. Si les Tesla Model 3 et Model S ont tant de succès, c’est (en partie) parce que leur autonomie est plus élevée. Une Tesla Model S peut parcourir jusqu’à 650 kilomètres avec une seule charge. Voilà l’objectif que se fixe General Motors qui a présenté cette semaine sa batterie appelée Ultium.

Une autonomie presque égale à celle d’une Tesla Model S

Développée en partenariat avec LG Chem (la filiale de LG qui fabrique aussi des batteries pour les smartphones), Ultium est une immense batterie qui rectangulaire et modulaire. Elle s’adapte aux designs des constructeurs automobiles. Sur la photo ci-dessus, publiée avec le communiqué de presse, vous pouvez voir qu’elle monopolise pratiquement toute la surface entre les quatre roues (avec ici deux moteurs pour un véhicule 4×4).

Lire aussi : Renault dévoile Morphoz : un concept électrique qui s’étire pour faire entrer plus de batteries !

Selon les configurations, la capacité d’Ultium varie de 50 kWh à 200 kWh, pour une autonomie qui peut monter jusqu’à 400 miles, soit un peu plus de 640 kilomètres, avec la capacité la plus élevée. L’objectif de rattraper Tesla est donc à porter de volant. Autre point important, Ultium est compatible avec la charge rapide 200 kW pour les véhicules destinés aux particuliers et 350 kW pour les véhicules professionnels. Cadillac et Hummer seront les deux premières marques de General Motors à bénéficier avec des véhicules présentés au printemps 2020. GMC et Buick suivront avant la fin de l’année.