Tesla va lancer une citadine électrique conçue en Chine

Tesla va lancer prochainement une citadine électrique. Elon Musk a annoncé la nouvelle lors du conférence à Shanghai au sein de la Gigafactory 3 en Chine. La marque souhaite s’inspirer de l’art chinois, selon les dires de son PDG, pour façonner cette voiture inédite.

La Gigafactory de Shangai se porte bien. La super-usine de Tesla est désormais autorisée à livrer les Model 3, la voiture considérée comme la plus sûre de 2019. Après avoir montré tout ses talents de danseur, ce cher Elon Musk est monté sur scène pour célébrer cette bonne nouvelle, et pour annoncer par la même occasion une nouvelle surprenante.

Le PDG souhaite lancer le développement d’une nouvelle citadine électrique, pensée, designée et construite en Chine. « Quelque chose qui serait super cool – donc nous allons le faire – serait d’essayer de créer un centre de design et d’ingénierie en Chine pour réellement concevoir une voiture inédite en Chine pour le marché mondial », expliquait le milliardaire.

Elon Musk a d’ailleurs rapidement concrétisé le projet, puisqu’un appel à candidatures pour son centre de design et d’ingénierie de Shanghai a été posté sur WeChat et Weibo. D’après les quelques slogans affichés sur les annonces, comme « Tesla vous attend. La voiture Tesla au style chinois va secouer le monde », il est clair que la marque souhaite axer le design de sa citadine sur l’art chinois. Un croquis vient d’ailleurs appuyer cette idée mise en avant par Elon Musk.

Mis à part cette appel à candidatures, rien n’a encore filtré sur cette nouvelle Tesla. Néanmoins qui dit citadine dit voiture compact, et donc probablement plus abordable financièrement. Une voiture de ce genre permettrait donc à la marque de diversifier son offre, et de toucher ainsi un autre public. Pour rappel, Tesla ne propose actuellement que des berlines comme la Model 3, des SUV comme le Model Y, tandis que l’arrivée du Roadster et du fameux Cybertruck marquera l’entrée de constructeur sur le marché des sportives et des pick-up.

Source : Tesla via Weibo