Tesla : vous pourrez désormais installer un ordinateur de bord plus récent dès 2500 $

Tesla commence à proposer à certains propriétaires de Model S et X plus anciennes le remplacement de leur ordinateur de bord par un modèle plus récent. Tesla propose directement aux utilisateurs éligible de réaliser l’opération… dès 2500 dollars.

Le site Electrek nous apprend que Tesla propose désormais à certains propriétaires de Tesla Model S et X (mars 2018 et modèles antérieurs) le remplacement de leur ordinateur de bord de première génération par une version plus récente. Cette mise à jour matérielle est facturée 2500 dollars. Pour l’heure, il n’est possible d’en profiter que sur proposition de Tesla – les propriétaires ne peuvent pour l’instant demander directement la modification à leur concessionnaire.

Les pages d’aide de Tesla précisent désormais : « remplacez votre système Infotainment pour accéder à de nouvelles foncttionnalités, dont une expérience utilisateur plus avancée et accomplie. Les propriétaires de Model S et X construites en Mars 2018 ou antérieurs sont éligibles à l’achat d’une mise à jour de l’infotainment, ce qui leur permet un accès à quelques unes de nos fonctionnalités favorites comme le streaming vidéo et un Tesla Arcade plus complet, en plus d’un écran tactile plus rapide et répondant ».

Dans les faits, pour le moment, seuls les véhicules dotés de la révision matérielle 2.5 de l’Autopilot peuvent bénéficier d’une mise à jour de leur ordinateur de bord. Mais Tesla donne un calendrier selon lequel des modèles plus anciens seront concernés d’ici fin mars/début avril :

Autopilot Computer 2.5 avec conduite autonome : mise à jour disponible

Autopilot Computer 2.0 avec conduite autonome : mise à jour fin mars

Tous les autres modèles de Model S et X : mise à jour début avril

Le passage à l’Autopilot Computer 3.0 apporte les avantages suivants :

Ecran de bord plus réactif

Navigateur plus rapide avec prise en charge de la lecture de vidéos et du rendu 3D

Affichage de la jaquette des albums en Bluetooth

Streaming des radios sur internet

Compatibilité avec des jeux plus puissants de Tesla Arcade comme Beach Buggy Racing 2, Cuphead et Stardew Valley

Compatibilité avec les manettes

Tesla Theater compatible avec le streaming vidéo sur YouTube, Netflix, Hulu et Twitch

Ajoute Caraoke et TRAX

Visualisation améliorée de la conduite pour les utilisateurs avec FSD

Enregistrement des vidéos issues de toutes les caméras pour DashCam et Sentry Mode avec les véhicules FSD

Prise en charge des réseaux WiFi 5 GHz

Notez que certaines de ses fonctionnalités sont uniquement disponibles avec l’option Connectivité Premium à 10 euros par mois.

Source : Electrek