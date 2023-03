Gears of War 6 : la saga culte pourrait bientôt faire son grand retour

Gears of War pourrait faire son grand retour sur nos consoles après une longue période d’absence. Le studio The Coalition a en effet publié des offres d’emploi qui laissent penser au développement d’un sixième volet. Si le studio avait déjà annoncé travailler sur cette suite, rien n’avait filtré depuis.

Gears of War 6 se fait attendre ! Alors que le cinquième volet de la saga est sorti en 2019, les fans attendent désespérément la suite. Le studio The Coalition (qui appartient à Microsoft) avait déjà annoncé travailler dessus, mais rien de concret n’a jamais été dévoilé.

Les choses semble s’accélérer, puisque Microsoft a publié pas moins de treize offres d’emplois pour un projet Gears of War encore non annoncé. Différents postes sont à pourvoir, aussi bien dans le domaine du développement que de la production en passant par du game design. A noter que beaucoup de postes sont réservés à des seniors, ce qui laisse supposer un projet de grande ampleur.

Gears of War 6 en chantier, le grand retour d'une licence culte

Joshua Ortega, un vétéran de la licence qui a travaillé sur le deuxième épisode en tant que scénariste et coréalisateur, ainsi que sur Spider-Man et Ghost of Tsushima depuis, a laissé entendre qu’il reviendrait aux commandes dans un rôle encore inconnu. Quoi qu’il en soit, le retour de Gears of War sonne comme une excellente nouvelle pour les fans. Le cinquième épisode sorti en 2019 avait bousculé la formule avec un monde ouvert, des objectifs annexes à remplir ainsi que des choix à faire pendant l’aventure. On peut espérer que le sixième volet reprenne cet élan. Le développement n'étant vraisemblablement qu'à ses prémisses, il ne faudra pas s'attendre à une annonce prochaine.

Depuis Gears 5, la saga n’a pas été laissée en jachère. En 2020, l’excellent Gears Tactics a ravi les joueurs et offert une nouvelle vision de l’univers. Il y a quelques mois, Netflix a annoncé la mise en chantier d’un film en live-action (avec de vrais acteurs) sans donner plus de détails. Pour rappel, Gears of War est une licence phare de la marque Xbox, au même titre qu’Halo ou Forza. Le premier épisode développé par Epic Games est sorti en 2006 sur Xbox 360, suivi par deux autres qui venaient conclure la saga. En 2016, Microsoft a relancé la machine avec un Gears of War 4 développé par un nouveau studio : The Coalition..