Voici qui réalisera le film Gears of War de Netflix, la plateforme a fait son choix 3 ans après son annonce

L'adaptation de la série de jeux vidéo Gears of War par Netflix n'est pas morte. Le service de streaming a trouvé qui aura la charge de réaliser le film dont on a appris l'existence en 2022.

Déjà 3 ans que Netflix a récupéré les droits de la licence Gears of War, célèbre série de jeux vidéo, avec l'ambition d'en faire un film puis une série d'animation. Voire plus si le succès est au rendez-vous. Depuis, le projet semble à l'abandon tant les nouvelles à son sujet sont extrêmement peu nombreuses, pour ne pas dire inexistantes. On sait depuis le début que la plateforme de streaming s'est associé à The Coalition, le studio en charge de la franchise depuis son quatrième épisode, et c'est à peu près tout.

Le film doit mettre en scène de véritables acteurs et actrices. Trouver un casting adéquat est un défi de taille pour toutes adaptations de jeu vidéo et pour le moment, aucun nom n'a été évoqué. Dans l'attente, The Hollywood Reporter nous apprend que le futur long-métrage Gears of War a son réalisateur. Il aura fallu près de 3 ans pour le trouver, mais cela semble être chose faite : Netflix a choisi de faire confiance à David Leitch.

Netflix a enfin un réalisateur pour son film adapté des jeux vidéo Gears of War

L'homme a commencé sa carrière dans le cinéma en tant que cascadeur, avant de s'éloigner progressivement du devant de la scène pour passer derrière la caméra. En tant que réalisateur, il possède une filmographie éclectique, allant des films d'action comme John Wick et Deadpool 2 au thriller Bullet Train avec Brad Pitt. Sa dernière œuvre est The Fall Guy en 2024, avec Ryan Gosling et Emily Blunt dans les rôles principaux.

Le scénario de l’adaptation de Gears of War n'est pas encore connu. Rappelons que le jeu se déroule sur une planète soudainement menacée par des créatures surgissants de terre, les Locust. Menée par Marcus Fenix, sergent en disgrâce, une équipe est alors chargée de sauver le monde. On devrait sauf surprise retrouver ce cadre de base dans le film.